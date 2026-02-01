Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
17 окт в 15:00
$2950 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
20 окт в 08:00
205 734 ₽ за человека
По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом
Встретить китов, львов, слонов, пройти по заповедным землям и Кейптауну и побывать на краю мира
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
5 сен в 15:00
25 окт в 15:00
$2890 за человека
Кейптаун и окрестности: в Южную Африку за сафари, вином и океаном
Увидеть легендарный мыс Доброй Надежды и диких животных, посетить 2 винодельни и главные места
Начало: Кейптаун, аэропорт, возможно любое время встречи (...
3 мая в 08:00
18 окт в 08:00
$3510 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
15 фев в 15:00
26 апр в 15:00
$2150 за человека
Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом
Побывать на краю света, где сливаются океаны, понаблюдать за пингвинами и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
16 мая в 08:00
13 сен в 08:00
$2960 за человека
Большой трип в мини-группе по Кейптауну и окрестностям с сафари, водными прогулками и дегустациями
Поучиться сёрфингу, понаблюдать за китами и пингвинами, посетить винодельни, полюбоваться Атлантикой
Начало: Кейптаун, 12:00
15 мар в 12:00
11 апр в 12:00
220 000 ₽ за человека
