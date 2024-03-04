11 дней
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
13 сен в 10:00
27 дек в 10:00
$2 950 за человека
8 дней
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
2 ноя в 10:00
7 мар в 10:00
$3 000 за человека
8 дней
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
29 авг в 10:00
$4 200 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Все»
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