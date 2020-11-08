Как добраться до Кимберли на самолёте

В Кимберли 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kimberley Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кимберли

Кимберли KIM Kimberley Airport

Самые дешёвые билеты в Кимберли из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇿🇦 Кейптауна 10 173 7ч 20м (⇵1) из 🇺🇦 Харькова 68 579 28ч 40м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Кимберли

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кимберли, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Мехико

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