Как добраться до Порта-Элизабета на самолёте
В Порте-Элизабете 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Elizabeth International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-Элизабета
- Порт-Элизабет PLZPort Elizabeth International Airport
Самые дешёвые билеты в Порт-Элизабет из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|3 751
|1ч 45м
|13.10.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|4 856
|1ч 20м
|14.12.2020
|из 🇿🇦Питермарицбурга
|9 215
|8ч 35м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|35 248
|32ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|38 789
|21ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Порта-Элизабета
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-Элизабета, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам и Йоханнесбург
- 13.10.202021.10.2020
- 16.10.202019.10.2020
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