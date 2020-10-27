Летим в Порт-Элизабет

Как добраться до Порта-Элизабета на самолёте

В Порте-Элизабете 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Elizabeth International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порта-Элизабета

  1. Порт-Элизабет PLZ
    Port Elizabeth International Airport

Самые дешёвые билеты в Порт-Элизабет из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга3 7511ч 45м
13.10.2020из 🇿🇦Кейптауна4 8561ч 20м
14.12.2020из 🇿🇦Питермарицбурга9 2158ч 35м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы35 24832ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇳🇱Амстердама38 78921ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-Элизабета, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам и Йоханнесбург

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