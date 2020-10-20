Как добраться до Умтаты на самолёте

В Умтате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Umtata Airport» вам не избежать

Список аэропортов Умтаты

Умтата UTT Umtata Airport

Самые дешёвые билеты в Умтату из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇿🇦 Йоханнесбурга 10 067 1ч 20м из 🇿🇦 Кейптауна 14 768 6ч 20м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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