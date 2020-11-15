Как добраться до Йоханнесбурга на самолёте

В Йоханнесбурге 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Йоханнесбурга

Тамбо JNB O.R. Tambo International Airport Лансерия HLA Lanseria International Airport Rand/Germiston QRA не гражданский Rand/Germiston Grand Central GCJ не гражданский Grand Central

Самые дешёвые билеты в Йоханнесбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Йоханнесбурга

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Йоханнесбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Дакка, Дурбан, Киншаса и Джордж

Авиакомпании которые летают из аэропортов Йоханнесбурга