Как добраться до Йоханнесбурга на самолёте
В Йоханнесбурге 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Йоханнесбурга
- Тамбо JNBO.R. Tambo International Airport
- Лансерия HLALanseria International Airport
- Rand/Germiston QRAне гражданскийRand/Germiston
- Grand Central GCJне гражданскийGrand Central
Самые дешёвые билеты в Йоханнесбург из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.11.2020
|из 🇿🇦Дурбана
|2 308
|1ч 15м
|17.10.2020
|из 🇿🇦Иста-Лондона
|2 476
|1ч 25м
|09.03.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|3 258
|1ч 55м
|27.10.2020
|из 🇿🇦Порта-Элизабета
|3 887
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Джорджа
|4 418
|1ч 40м
|22.12.2020
|из 🇧🇼Габороне
|5 749
|55м
|24.10.2020
|из 🇱🇸Масеру
|6 268
|1ч 5м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Кимберли
|6 527
|1ч 15м
|11.11.2020
|из 🇿🇦Хоэдспруита
|8 633
|55м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Умтаты
|10 581
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇿🇼Хараре
|10 618
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Ричардс-Бея
|11 052
|1ч 35м
|27.01.2021
|из 🇲🇿Мапуту
|11 272
|1ч 10м
|18.12.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|11 286
|2ч 45м
|28.12.2020
|из 🇿🇼Булавайо
|12 164
|1ч 30м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Полокване
|12 936
|55м
|09.11.2020
|из 🇳🇦Уолфиша-Бея
|13 047
|2ч 10м
|21.10.2020
|из 🇲🇼Лилонгве
|13 164
|20ч 45м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|15 299
|4ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|17 861
|16ч 10м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|19 204
|20ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|19 637
|23ч 20м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|20 215
|2ч
|16.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|21 816
|5ч 25м
|22.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|24 519
|37ч (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|25 410
|16ч 45м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇿🇼Виктории-Фоллс
|25 592
|27ч 10м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇹🇿Аруши
|25 613
|21ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|26 144
|41ч 5м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|26 672
|21ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|26 808
|22ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|27 884
|21ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|27 885
|4ч 35м
|25.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|27 955
|28ч (⇵1)
|03.08.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|27 973
|31ч 30м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇵🇰Лахора
|28 075
|31ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇿Бейры
|28 410
|21ч 40м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|28 859
|9ч 50м (⇵1)
|17.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|30 052
|21ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|30 169
|32ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|30 937
|34ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇴Луанды
|31 521
|3ч 30м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|31 585
|28ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 593
|37ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|31 613
|44ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|32 352
|39ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|32 449
|22ч 40м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|32 739
|37ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇩Лубумбаши
|32 815
|23ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|33 086
|17ч 55м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|33 324
|38ч 10м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇺🇸Бостона
|33 896
|30ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|33 967
|15ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|34 052
|40ч 10м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|34 255
|41ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|34 374
|25ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|35 081
|46ч 40м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇳🇬Лагоса
|35 159
|12ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|35 283
|21ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|36 478
|26ч 50м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|36 617
|32ч 10м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|36 995
|44ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|37 017
|54ч 25м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|37 047
|27ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|38 618
|17ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 253
|22ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|39 960
|31ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|40 400
|33ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из Абиджана
|40 472
|16ч 10м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|41 041
|20ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|41 782
|20ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|42 206
|53ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇶🇦Дохи
|42 380
|10ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|42 764
|40ч 44м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|44 363
|34ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|44 491
|30ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из Браззавиля
|45 238
|23ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|46 214
|52ч 20м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|46 710
|43ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|46 992
|29ч 10м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|48 554
|20ч 25м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|49 534
|52ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|49 851
|49ч 52м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|50 175
|12ч 30м
|15.10.2020
|из 🇺🇸Мадисона
|50 434
|39ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|51 431
|39ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|51 485
|43ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|51 904
|40ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|54 137
|35ч 20м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|54 314
|38ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|54 500
|58ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|54 886
|37ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇿Тауранги
|55 322
|44ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|56 683
|41ч 25м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|57 283
|27ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|57 363
|25ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇲Банжула
|58 993
|44ч 50м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Ошена Сити
|59 032
|27ч 27м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|62 179
|33ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|63 849
|48ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Йоханнесбурга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Йоханнесбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Дакка, Дурбан, Киншаса и Джордж
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