Летим в Йоханнесбург

Как добраться до Йоханнесбурга на самолёте

В Йоханнесбурге 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Йоханнесбурга

  1. Тамбо JNB
    O.R. Tambo International Airport
  2. Лансерия HLA
    Lanseria International Airport
  3. Rand/Germiston QRAне гражданский
    Rand/Germiston
  4. Grand Central GCJне гражданский
    Grand Central

Самые дешёвые билеты в Йоханнесбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.11.2020из 🇿🇦Дурбана2 3081ч 15м
17.10.2020из 🇿🇦Иста-Лондона2 4761ч 25м
09.03.2021из 🇿🇦Кейптауна3 2581ч 55м
27.10.2020из 🇿🇦Порта-Элизабета3 8871ч 40м
09.11.2020из 🇿🇦Джорджа4 4181ч 40м
22.12.2020из 🇧🇼Габороне5 74955м
24.10.2020из 🇱🇸Масеру6 2681ч 5м
09.11.2020из 🇿🇦Кимберли6 5271ч 15м
11.11.2020из 🇿🇦Хоэдспруита8 63355м
09.11.2020из 🇿🇦Умтаты10 5811ч 20м
21.10.2020из 🇿🇼Хараре10 6181ч 45м
09.11.2020из 🇿🇦Ричардс-Бея11 0521ч 35м
27.01.2021из 🇲🇿Мапуту11 2721ч 10м
18.12.2020из 🇳🇦Виндхука11 2862ч 45м
28.12.2020из 🇿🇼Булавайо12 1641ч 30м
09.11.2020из 🇿🇦Полокване12 93655м
09.11.2020из 🇳🇦Уолфиша-Бея13 0472ч 10м
21.10.2020из 🇲🇼Лилонгве13 16420ч 45м (⇵1)
15.12.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама15 2994ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇬Энтеббе17 86116ч 10м (⇵1)
17.11.2020из 🇹🇿Занзибара19 20420ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇬Каира19 63723ч 20м (⇵1)
05.11.2020из 🇿🇲Лусаки20 215
16.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы21 8165ч 25м
22.10.2020из 🇰🇪Найроби24 51937ч (⇵2)
22.11.2020из 🇦🇪Дубая25 41016ч 45м (⇵1)
05.01.2021из 🇿🇼Виктории-Фоллс25 59227ч 10м (⇵1)
06.12.2020из 🇹🇿Аруши25 61321ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇹Порту26 14441ч 5м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Москвы26 67221ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇨🇲Дуалы26 80822ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇭🇺Будапешта27 88421ч (⇵2)
11.11.2020из 🇲🇺Маврикия27 8854ч 35м
25.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби27 95528ч (⇵1)
03.08.2021из 🇵🇱Варшавы27 97331ч 30м (⇵1)
05.01.2021из 🇵🇰Лахора28 07531ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇿Бейры28 41021ч 40м (⇵1)
25.11.2020из 🇬🇭Аккры28 8599ч 50м (⇵1)
17.01.2021из 🇬🇧Лондона30 05221ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇹🇷Стамбула30 16932ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇬Софии30 93734ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇴Луанды31 5213ч 30м
01.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону31 58528ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга31 59337ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива31 61344ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Манчестера32 35239ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇩Киншасы32 44922ч 40м (⇵1)
24.11.2020из 🇵🇰Исламабада32 73937ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇩Лубумбаши32 81523ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇳🇱Амстердама33 08617ч 55м (⇵1)
19.12.2020из 🇸🇪Стокгольм33 32438ч 10м (⇵2)
02.03.2021из 🇺🇸Бостона33 89630ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇧🇪Брюсселя33 96715ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Бирмингема34 05240ч 10м (⇵2)
28.11.2020из 🇫🇮Хельсинки34 25541ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇹🇷Антальи34 37425ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа35 08146ч 40м (⇵2)
17.03.2021из 🇳🇬Лагоса35 15912ч (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Аланьи35 28321ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇾Никосии36 47826ч 50м (⇵2)
05.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка36 61732ч 10м (⇵1)
07.11.2020из 🇸🇩Хартума36 99544ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Алматы37 01754ч 25м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Сочи37 04727ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне38 61817ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇧🇾Минска39 25322ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Мурманска39 96031ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Казани40 40033ч 25м (⇵1)
22.10.2020из Абиджана40 47216ч 10м (⇵2)
22.11.2020из 🇦🇪Шарджи41 04120ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇮🇳Ахмадабада41 78220ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека42 20653ч 15м (⇵2)
02.12.2020из 🇶🇦Дохи42 38010ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇸Индианаполиса42 76440ч 44м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга44 36334ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Челябинска44 49130ч 15м (⇵2)
13.10.2020из Браззавиля45 23823ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Владивостока46 21452ч 20м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Новосибирска46 71043ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇨🇦Торонто46 99229ч 10м (⇵1)
19.12.2020из 🇹🇭Бангкока48 55420ч 25м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Хабаровска49 53452ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса49 85149ч 52м (⇵2)
04.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни50 17512ч 30м
15.10.2020из 🇺🇸Мадисона50 43439ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса51 43139ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Чикаго51 48543ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Орландо51 90440ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇨🇳Шанхая54 13735ч 20м (⇵2)
28.03.2021из 🇧🇷Сан-Паулу54 31438ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода54 50058ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Канзас-Сити54 88637ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇳🇿Тауранги55 32244ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Львова56 68341ч 25м (⇵2)
29.12.2020из 🇨🇳Пекина57 28327ч 15м (⇵1)
24.10.2020из 🇯🇵Токио57 36325ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇲Банжула58 99344ч 50м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇸Ошена Сити59 03227ч 27м (⇵2)
24.11.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити62 17933ч 50м (⇵2)
22.10.2020из 🇧🇩Дакки63 84948ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Йоханнесбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Дакка, Дурбан, Киншаса и Джордж

Авиакомпании которые летают из аэропортов Йоханнесбурга