Как добраться до Чхонджу на самолёте
В Чхонджу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cheongju Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чхонджу
- Чхонджу CJJCheongju Airport
Самые дешёвые билеты в Чхонджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из Чеджу
|700
|1ч 5м
|05.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|38 004
|30ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|72 451
|30ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чхонджу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чхонджу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чеджу
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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону