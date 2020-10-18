Как добраться до Кунсана на самолёте

В Кунсане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gunsan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кунсана

Кунсан KUV Gunsan Airport

Самые дешёвые билеты в Кунсан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из Чеджу 2 402 1ч из Сеула 2 849 15ч 30м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Кунсана

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кунсана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чеджу, Пусан и Сеул

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце