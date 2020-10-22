Летим в Кванджу

Как добраться до Кванджу на самолёте

В Кванджу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gwangju Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кванджу

  1. Кванджу KWJ
    Gwangju Airport

Самые дешёвые билеты в Кванджу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из Чеджу58050м
16.10.2020из Сеула1 33750м
20.10.2020из Янъяна2 4021ч 10м
01.11.2020из 🇷🇺Москвы36 89445ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга39 83836ч 15м (⇵2)
01.10.2021из 🇷🇺Калининграда69 47839ч 55м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇿Ташкента69 99729ч 35м (⇵2)
09.12.2020из 🇰🇿Алматы82 23726ч (⇵2)
22.10.2020из Ялты149 76859ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кванджу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чеджу, Сеул, Саппоро и Янъян

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону