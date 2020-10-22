Как добраться до Кванджу на самолёте
В Кванджу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gwangju Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кванджу
- Кванджу KWJGwangju Airport
Самые дешёвые билеты в Кванджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из Чеджу
|580
|50м
|16.10.2020
|из Сеула
|1 337
|50м
|20.10.2020
|из Янъяна
|2 402
|1ч 10м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 894
|45ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|39 838
|36ч 15м (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|69 478
|39ч 55м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|69 997
|29ч 35м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|82 237
|26ч (⇵2)
|22.10.2020
|из Ялты
|149 768
|59ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кванджу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кванджу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чеджу, Сеул, Саппоро и Янъян
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