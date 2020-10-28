Как добраться до Пусана на самолёте
В Пусане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gimhae International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пусана
- Гимхе PUSGimhae International Airport
Самые дешёвые билеты в Пусан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из Чеджу
|424
|1ч 10м
|15.10.2020
|из Сеула
|677
|55м
|27.10.2020
|из Чхонджу
|1 610
|15ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из Янъяна
|1 973
|1ч
|14.10.2020
|из Ульсана
|2 101
|17ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из Кванджу
|2 345
|13ч 15м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|3 507
|1ч 55м
|25.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|11 285
|55м
|16.02.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|12 102
|16ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|12 870
|19ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|13 116
|3ч 55м
|11.11.2020
|из 🇵🇭Калибо
|13 241
|35ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|14 649
|10ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|16 470
|19ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|16 650
|16ч 35м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|18 152
|11ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|18 357
|13ч 40м (⇵1)
|14.04.2021
|из 🇯🇵Нагои
|19 031
|1ч 35м
|20.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 359
|38ч 5м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇨🇳Шэньяна
|21 140
|22ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|22 387
|3ч 55м
|08.04.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|22 928
|11ч 30м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|23 107
|19ч 55м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|26 727
|9ч 20м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|27 194
|44ч 35м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|27 214
|13ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|29 490
|52ч 55м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|30 405
|18ч 55м (⇵1)
|05.03.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|30 913
|34ч 15м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|30 968
|27ч 40м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|31 153
|22ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|33 390
|9ч 5м (⇵1)
|25.05.2021
|из 🇰🇿Алматы
|33 430
|20ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из Хагатны
|34 405
|14ч 20м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|35 420
|45ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|37 074
|45ч 10м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|37 345
|22ч 10м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|39 323
|39ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|39 568
|36ч 15м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇰🇿Атырау
|40 467
|20ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|42 421
|27ч 20м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|42 503
|38ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|42 894
|44ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|45 601
|41ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|45 805
|39ч 10м (⇵1)
|21.05.2021
|из 🇦🇲Еревана
|46 194
|54ч 10м (⇵2)
|22.07.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|46 694
|38ч 45м (⇵2)
|25.09.2021
|из 🇲🇳Улан-Батора
|47 477
|7ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|47 680
|19ч 35м (⇵2)
|27.05.2021
|из 🇺🇦Харькова
|55 524
|48ч 5м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|57 666
|19ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|58 494
|46ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|60 774
|35ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|61 411
|52ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|61 488
|53ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|61 723
|30ч (⇵2)
|26.05.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|65 557
|21ч 55м (⇵2)
|14.05.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|65 870
|38ч 5м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|69 974
|50ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|71 271
|44ч 40м (⇵2)
|26.05.2021
|из 🇺🇸Уичито
|72 839
|25ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|77 369
|30ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|78 196
|38ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|79 624
|39ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|80 602
|43ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|87 719
|37ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|89 773
|32ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пусана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пусана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чеджу, Ханой, Манила и Сеул
- 30.11.202011.01.2021
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