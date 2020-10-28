Летим в Пусан

Как добраться до Пусана на самолёте

В Пусане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gimhae International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пусана

  1. Гимхе PUS
    Gimhae International Airport

Самые дешёвые билеты в Пусан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из Чеджу4241ч 10м
15.10.2020из Сеула67755м
27.10.2020из Чхонджу1 61015ч 5м (⇵1)
20.10.2020из Янъяна1 973
14.10.2020из Ульсана2 10117ч 40м (⇵1)
17.10.2020из Кванджу2 34513ч 15м (⇵1)
09.12.2020из 🇯🇵Осаки3 5071ч 55м
25.10.2020из 🇯🇵Фукуоки11 28555м
16.02.2021из 🇹🇼Тайбэй12 10216ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Владивостока12 87019ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇻🇳Ханоя13 1163ч 55м
11.11.2020из 🇵🇭Калибо13 24135ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇻🇳Хошимина14 64910ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇯🇵Токио16 47019ч (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇳Шанхая16 65016ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура18 15211ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇭Бангкока18 35713ч 40м (⇵1)
14.04.2021из 🇯🇵Нагои19 0311ч 35м
20.11.2020из 🇷🇺Хабаровска20 35938ч 5м (⇵2)
23.01.2021из 🇨🇳Шэньяна21 14022ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇭Манилы22 3873ч 55м
08.04.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска22 92811ч 30м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Иркутска23 10719ч 55м (⇵2)
16.12.2020из 🇨🇳Гуйяна26 7279ч 20м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Москвы27 19444ч 35м (⇵2)
29.12.2020из 🇨🇳Нинбо27 21413ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇬Сингапура29 49052ч 55м (⇵2)
18.11.2020из 🇦🇪Дубая30 40518ч 55м (⇵1)
05.03.2021из 🇦🇺Брисбена30 91334ч 15м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга30 96827ч 40м (⇵2)
21.02.2021из 🇺🇿Ташкента31 15322ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇳Пекина33 3909ч 5м (⇵1)
25.05.2021из 🇰🇿Алматы33 43020ч 40м (⇵2)
10.11.2020из Хагатны34 40514ч 20м (⇵1)
15.03.2021из 🇷🇺Краснодара35 42045ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Камчатки37 07445ч 10м (⇵2)
28.04.2021из 🇷🇺Минеральных Вод37 34522ч 10м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга39 32339ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)39 56836ч 15м (⇵2)
08.01.2021из 🇰🇿Атырау40 46720ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇭Сиемреапа42 42127ч 20м (⇵2)
03.01.2021из 🇵🇹Лиссабона42 50338ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула42 89444ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Киева45 60141ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса45 80539ч 10м (⇵1)
21.05.2021из 🇦🇲Еревана46 19454ч 10м (⇵2)
22.07.2021из 🇷🇺Волгограда46 69438ч 45м (⇵2)
25.09.2021из 🇲🇳Улан-Батора47 4777ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска47 68019ч 35м (⇵2)
27.05.2021из 🇺🇦Харькова55 52448ч 5м (⇵2)
01.01.2021из 🇵🇱Гданьска57 66619ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Балтимора58 49446ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇦🇿Баку60 77435ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга61 41152ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Вашингтона61 48853ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Антальи61 72330ч (⇵2)
26.05.2021из 🇺🇸Хьюстона65 55721ч 55м (⇵2)
14.05.2021из 🇨🇱Сантьяго65 87038ч 5м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Калининграда69 97450ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇾Минска71 27144ч 40м (⇵2)
26.05.2021из 🇺🇸Уичито72 83925ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Кёльна77 36930ч (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону78 19638ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Онтарио79 62439ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇺Сиднея80 60243ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Дортмунда87 71937ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ89 77332ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пусана