1 отзыв оставили туристы

Побывать в Южной Корее и не подняться на гору - преступление😉

Территория страны на 80% покрыта горами. Горы ⛰️ всегда были неотъемлемой частью жизни корейцев. Лесные горные склоны служили источником пищи, топлива, строительного материла и убежищем от врагов.

Большая часть буддийских монастырей находится именно в горных районах.

Сейчас хождение в горы - один из самых популярных видов спорта в Корее.

Эта прогулка 👣 по горам включает в себя несколько основных достопримечательностей 🏛️ города Пусана.

Мы пройдем через монастырь Помоса (Beomeosa, 범어사), построенный более 1300 лет назад, во времена королевства Силла. Поднимемся на гору Кымчжонсан, где находится самая большая горная крепость Кореи - Кымчжон Сансон (Geumjeong, 금정산성), ее длина более 17 км. На территорию крепости мы зайдем через Северные ворота, посмотрим "золотой колодец" - природное углубление на скалистом уступе, заполненное водой. С высоты пика Коданбон открывается вид на город 🏙️ Пусан, горы, покрытые лесом и крепостную стену.

Маршрут около 5 километров.

Высота пика Коданбон - 801м над уровнем моря 🌊. (Наш подъем начинается не от моря, а с 350м над его уровнем, от монастыря Помоса).

Маршрут проходит по оборудованным лесным дорожкам или ступенькам.

С учетом осмотра монастыря, привалов и фотографирования прогулка занимает около 3, 5 - 4 часов.

По общепринятым меркам это простой подъем, который не требует особой физической подготовки, но удобная одежда и обувь, а так же бодрый настрой понадобятся.

Для самых бодрых.

Мой авто-маршрут от дома к подъему проходит мимо аэропорта Кимхэ (Пусан). Если вы летите не с другого конца света, прилетаете в первой половине дня, не очень устали и готовы к горным прогулкам, то мне не сложно будет встретить вас в аэропорту, прогулять по горам и на обратном пути довести до станции метро 🚇 или стоянки такси 🚕 поближе к центру Пусана. Дорожные вещи можно будет оставить в машине.

Мои рекомендации на последующие дни в подарок.

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Экскурсии могу проводить в любой день недели по предварительной договоренности. Время встречи так же указано условно.