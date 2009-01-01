8 отзывов оставили туристы

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Старый новый Пусан

4.8
8 отзывов
Катя Р.
Катя Р. – Гид из Пусана
На экскурсии 🧭 вы увидите, как изменился город 🏙️ Пусан за текущее столетие.

Вы посетите район Камчхо, который появился из-за активного переселения беженцев с севера во время Корейской войны.

Вы отправитесь на самый большой рыбный рынок Азии и попробуете местную еду.

Вы прогуляетесь 👣 в парке 🌳 Йондусан и увидите символ Пусана – самый высокий маяк в мире.
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Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
Южнокорейский город 🏙️ Пусан (Busan) привлекателен старыми кварталами, новыми небоскребами, приморскими парками, пляжами, спа-банями, рынками, горами и, конечно же, морем с его деликатесами.
Мы прогуляемся по живописному старому кварталу, пообедаем на знаменитом рыбном рынке и поднимемся на башню с видами на море 🌊 и город.

Подробнее:

  • 1. Район Камчхон образовался в годы Корейской войны. Беженцы переселялись на юг, где было более или менее спокойно. Таким образом на юго-востоке Пусана получился район с маленькими лачугами, плотно облепившими склоны горы ⛰️ окончания войны лачуги немного перестроили, а в 2009 году администрация города сделала из района "Культурную деревню Камчхон" (Gamcheon Culture Village).
  • Сейчас это центральный район Пусана. Цветные домики населяют старые бабульки, маленькие собачки и творческие люди. Открыты маленькие кафе, авторские лавки, проходят мастер-классы и выставки, а стены квартала расписаны художниками.
  • Дома стоят друг к другу настолько плотно, что функцию дворов выполняют крыши, где сушится белье, разбиты садики-огородики, стоят горшки с квашеным кимчхи и собачьи будки.
  • 2. Знаменитый за пределами Кореи рыбный рынок Чагальчхи (Jagalchi market).
  • Редкая российская передача про Корею обходится без этого рынка. Ведущие каждый раз едят что-то шокирующее. Мы обязательно посмотрим, чем давятся русские ведущие и пойдем кушать только что пойманную нежную жареную камбалу, угря на гриле, печеные креветки и лепешки с морепродуктами, "шокирующее" - из меню, по желанию.
  • Примерная стоимость обеда/ужина на человека 30 000 вон (~30$).
  • 3. Пусанская башня (Busan Tower) высотой 120 метров, находится в Ёндусан парке 🌳, в том же квартале, где и рыбный рынок.
  • Подняться на башню стоит 5 000 вон (~5$).
  • Между рынком и башней пройдем пешком по торговой улице с магазинами корейской косметики и спорттоварами.
  • Примерное время экскурсии 🧭 4-5 часов.
  • В стоимость входит незамолкающий гид, перемещения на машине между метро 🚇, районом Камчхон и рынком.
  • Рекомендации на последующие дни в подарок.
***
Экскурсии могу проводить в любой день недели по предварительной договоренности. Время встречи так же указано условно.
Некоторые пункты прогулки можно менять местами, например, начать с обеда на рынке, продолжить башней и завершить районом Камчхон (в сумерках он тоже хорош).
Начало и место завершения
🚩 Отель, лайнер, жд вокзал, аэропорт или ст. метро.
Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
Старый новый Пусан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Р.
Катя Р.
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8 отзывов оставили туристы

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