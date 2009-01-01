8 отзывов оставили туристы

Южнокорейский город 🏙️ Пусан (Busan) привлекателен старыми кварталами, новыми небоскребами, приморскими парками, пляжами, спа-банями, рынками, горами и, конечно же, морем с его деликатесами.

Мы прогуляемся по живописному старому кварталу, пообедаем на знаменитом рыбном рынке и поднимемся на башню с видами на море 🌊 и город.

Подробнее:

1. Район Камчхон образовался в годы Корейской войны. Беженцы переселялись на юг, где было более или менее спокойно. Таким образом на юго-востоке Пусана получился район с маленькими лачугами, плотно облепившими склоны горы ⛰️ окончания войны лачуги немного перестроили, а в 2009 году администрация города сделала из района "Культурную деревню Камчхон" (Gamcheon Culture Village).

Сейчас это центральный район Пусана. Цветные домики населяют старые бабульки, маленькие собачки и творческие люди. Открыты маленькие кафе, авторские лавки, проходят мастер-классы и выставки, а стены квартала расписаны художниками.

Дома стоят друг к другу настолько плотно, что функцию дворов выполняют крыши, где сушится белье, разбиты садики-огородики, стоят горшки с квашеным кимчхи и собачьи будки.

2. Знаменитый за пределами Кореи рыбный рынок Чагальчхи (Jagalchi market).

Редкая российская передача про Корею обходится без этого рынка. Ведущие каждый раз едят что-то шокирующее. Мы обязательно посмотрим, чем давятся русские ведущие и пойдем кушать только что пойманную нежную жареную камбалу, угря на гриле, печеные креветки и лепешки с морепродуктами, "шокирующее" - из меню, по желанию.

Примерная стоимость обеда/ужина на человека 30 000 вон (~30$).

3. Пусанская башня (Busan Tower) высотой 120 метров, находится в Ёндусан парке 🌳, в том же квартале, где и рыбный рынок.

Подняться на башню стоит 5 000 вон (~5$).

Между рынком и башней пройдем пешком по торговой улице с магазинами корейской косметики и спорттоварами.

Примерное время экскурсии 🧭 4-5 часов.

В стоимость входит незамолкающий гид, перемещения на машине между метро 🚇, районом Камчхон и рынком.

Рекомендации на последующие дни в подарок.

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Экскурсии могу проводить в любой день недели по предварительной договоренности. Время встречи так же указано условно.

Некоторые пункты прогулки можно менять местами, например, начать с обеда на рынке, продолжить башней и завершить районом Камчхон (в сумерках он тоже хорош).