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хотя мы с мужем и не фанаты к- рор культуры(экскурсия в основном заказывалась для внучки), но Лилия успевала уделять внимание всем и фанатеющим и нет. Внучка была в восторге и потом разговоров об экскурсии было очень много, оценила экскурсию как 10 из 10 и сказала, что Лилия вдохновила её на изучение корейского языка.