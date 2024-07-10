6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле: погружение в культуру за один день
К-pop - это не просто музыка, а стиль жизни. Погрузитесь в атмосферу k-pop, участвуя в танцевальных мастер-классах, посещая фан-кафе и культурные центры
20 авг в 15:00
25 авг в 14:00
$278 за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам съёмок корейских дорам
Путешествие по местам съёмок знаковых дорам и ключевым точкам корейской поп-культуры. Пройдите маршрутами знаменитостей и узнайте, как живут айдолы
Начало: У гостиницы
Завтра в 10:30
20 авг в 10:30
$206 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: В вашем отеле
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$595 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
Увидеть самые интересные места 38-й параллели
Начало: У вашего отеля в Сеуле
17 авг в 05:30
27 авг в 05:00
$638 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia10 июля 2024Внимание, данная экскурсия именно для фанатов направления. Если вы возрастной турист, и не разбираетесь в музыке, не фанат, вам не
- ЮЮлия28 июня 202422 июня были на экскурсии с Лилией. Экскурсия очень интересная, а главное не обычная! Никаких заезженных достопримечательностей! Лилия показала нам
- ЕЕлена24 июня 2024Были на экскурсии с Лилией 15.06.24. Встреча была в отеле, что было очень удобно в незнакомом городе. Экскурсия очень понравилась,
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Что ещё посмотреть»
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