1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
Завтра в 12:30
3 июля в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
9 часов
Старые традиции и новые технологии Кореи
Посетить крепость Хвасон, заехать в фольклорную деревню и побывать в штаб-квартире Samsung
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
513€462 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу
Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню
Начало: В вашем отеле
12 июля в 11:00
14 июля в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
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- ЮЮлия8 июня 2024Такая прекрасная насыщенная экскурсия для любителей косметики и шоппинга! Ксения очень легкая, приятная в общении девушка, подробно и охотно ответила на все наши вопросы, это был очень интересный диалог обо всём! Рекомендую ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Искусство»
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