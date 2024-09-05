Е Евгения Сеул на авто Прекрасно прошел наш первый день в сеуле с Анжелиной. Время пролетело незаметно за приятной беседой и красивыми картинками города. Удобная машина, опытный водитель, быстро добирались до необходимой локации. Спасибо за отличную организацию экскурсии и увлекательный рассказ о жизни в Корее

О Ольга Сеул за один день Очень приятно было прогуляться с Александрой, кроме того она помогла разобраться с метро и транспортными картами, подсказала, как лучше дальше построить маршрут путешествия по Корее.

Н Наталья Сеул за один день читать дальше построен, мы не торопились и успели все посмотреть. Также мы получили рекомендации по ресторанам и как доехать до интересующих нас достопримечательностей. Экскурсия для знакомства с Сеулом. Александра дала много интересной и полезной информации, рассказала об обычной жизни местных жителей. Маршрут грамотно

О Ольга Сеул за один день Отличная экскурсия! 😍 5 часов пролетели незаметно. Александра раскрыла все прелести Сеула, поделилась полезными советами по пребываю в городе, показала необычные туристические локации, в которых традиции сталкиваются с современной культурой. 🇰🇷🍜🥢🫚

s sryseva@bk.ru Сеул на авто Прекрасно проведенное время в компании гида, который действительно влюблён в историю Кореи, и сами места для показа. Очень интересно освещены все места для показа в экскурсии. Спасибо большое 👍

А Анна Погружение в атмосферу Сеула читать дальше прошлого, так и настоящего Сеула. Колин позаботился и о воде для нас, и о зонтах, подвозил достаточно близко к местам, чтобы мы не ходили под дождем. Понравился стиль ненапряжённого дружелюбного общения и в то же время рассказа о жизни и истории столицы Кореи. Обед в ресторане и чайный домик коллекционера керамики оставили незабываемые впечатления. Рекомендуем! Колин провёл для нас прекрасную экскурсию на машине, и несмотря на проливной дождь, мы увидели и узнали многое как из

В Владлена Погружение в атмосферу Сеула Все прошло отлично, спасибо!

О Ольга Погружение в атмосферу Сеула Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!