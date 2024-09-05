5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
20 сен в 10:30
25 сен в 10:30
$195 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
9 сен в 10:30
11 сен в 10:30
$416 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
9 сен в 09:30
10 сен в 09:00
от $640 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 сентября 2024Прекрасно прошел наш первый день в сеуле с Анжелиной. Время пролетело незаметно за приятной беседой и красивыми картинками города. Удобная машина, опытный водитель, быстро добирались до необходимой локации. Спасибо за отличную организацию экскурсии и увлекательный рассказ о жизни в Корее
- ООльга31 августа 2024Очень приятно было прогуляться с Александрой, кроме того она помогла разобраться с метро и транспортными картами, подсказала, как лучше дальше построить маршрут путешествия по Корее.
- ННаталья28 августа 2024Экскурсия для знакомства с Сеулом. Александра дала много интересной и полезной информации, рассказала об обычной жизни местных жителей. Маршрут грамотно
- ООльга20 августа 2024Отличная экскурсия! 😍 5 часов пролетели незаметно. Александра раскрыла все прелести Сеула, поделилась полезными советами по пребываю в городе, показала необычные туристические локации, в которых традиции сталкиваются с современной культурой. 🇰🇷🍜🥢
- ssryseva@bk.ru2 августа 2024Прекрасно проведенное время в компании гида, который действительно влюблён в историю Кореи, и сами места для показа. Очень интересно освещены все места для показа в экскурсии. Спасибо большое 👍
- ААнна10 июля 2024Колин провёл для нас прекрасную экскурсию на машине, и несмотря на проливной дождь, мы увидели и узнали многое как из
- ВВладлена17 июня 2024Все прошло отлично, спасибо!
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ААлена8 мая 2024Все понравилось. Анжела - очень приятная, клиентоориентированная. Много интересной информации о быте в Корее. Советую экскурсии, которые проводит Анжела! Спасибо за приятное времяпрепровождение ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в сентябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 640. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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