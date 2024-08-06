Однодневные – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Сеуле на русском языке, цены от $475. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
11 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
12 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$475 за всё до 3 чел.
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
12 авг в 07:30
23 авг в 07:30
$898 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    6 августа 2024
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Посещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на время нашего путешествия по Корее.
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    Ольга заехала за нами на автомобили в отель и так началось наше с ней знакомство. Сначала мы посетили Сад утреннего спокойствия - это место потрясающей красоты, где можно насладиться природной красотой Южной Корее. Затем у нас была остановка на обед и в традиционном корейском щиктане (чаще всего в таких местах подают самую вкусную еду) и мы отведали блюдо из курицы и овощей под названием «таккальби». Подкрепившись мы отправились уже на остров Нами, куда нас доставил паром. Остров Нами - удивительное и спокойное место, остров утопает в зелени и мы гуляли по аллеям гигантских метасеквой, клена и корейская сосна, вдыхали аромат аромат цветов и свежей зелени под рассказы о Корее. Ольга интересный собеседник и очень интересно рассказывала и об истории Корее, не перегружая рассказ датами и сложными терминами и именами, и о местах, которые мы посетили, делилась своими впечатлениями и опытом жизни в этой стране. Отдельная благодарность Оле за список её любимых дорам и интересных мест для самостоятельного посещения в Сеуле!

    Посещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на времяПосещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на время
  • Д
    Дмитрий
    15 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много интересного о местах посещения
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    и особенностях культуры местных жителей. Посещали экскурсию вместе с дочерью 11 лет, ей безумно понравилось! Отдельное спасибо за неожиданные подарки от Гида (Аркадий, еще раз respect!)!!! В общем все было круто! Лучшая экскурсия в этом путешествии!

    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал многоВсе было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Маршрут хороший. Места интересные. Пейзажи красивые. Море теплое, с удовольствием искупались. Парк великолепен. Красота впечатляющая. Обед - 10 баллов, супер
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    аутентично и вкусно. Однако, Аркадий, сопровождавший нас, - не гид. Это хороший водитель с комфортабельным автомобилем и полезный сопровождающий, помогающий быстро разрулить непонятности и подсказать нюансы, ну и поболтать непринужденно на разные более или менее интересные темы про жизнь в Сеуле. Все это важно. Поэтому в целом нам понравилось. Но не на 5 баллов, ибо либо надо брать меньше денег за такое сопровождение, либо за такие в общем то немалые деньги надо давать релевантное содержание. Но прокатились комфортно, удовольствие получили, красоту увидели, поели вкусно и очень колоритно. Хорошо, короче говоря. Твердая четверка.

  • D
    Dmitry
    16 августа 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
  • г
    галина
    15 июля 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Однодневные»

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  1. Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
  2. Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
  3. Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
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  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 475 до 898. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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