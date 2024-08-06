10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
12 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$475 за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
12 авг в 07:30
23 авг в 07:30
$898 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia6 августа 2024Посещение острова Нами и Сада утреннего спокойствия с Ольгой была одной из лучших экскурсий на время нашего путешествия по Корее.
- ДДмитрий15 июля 2024Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много интересного о местах посещения
- ТТатьяна6 июля 2024Маршрут хороший. Места интересные. Пейзажи красивые. Море теплое, с удовольствием искупались. Парк великолепен. Красота впечатляющая. Обед - 10 баллов, супер
- DDmitry16 августа 2023С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
- ггалина15 июля 2023Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
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