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достопримечательностей, узнали интересные факты о местах и людях, а также о жизни в Южной Корее. Программа была насыщенной и мы думали, что будем много бегать, а на самом деле экскурсия была размеренной и спокойной, но в тоже время увидели и узнали много. Познакомились и историей, и с культурой, и с религией, и с современность. И все это не занудно, а увлекательно. Александра также дала советы, куда сходить самостоятельно, исходя из наших предпочтений. И более того помогла решить проблему, не относящуюся к экскурсии. Мы остались очень довольны! И если снова попадём в Сеул, то обратимся к Александре, чтобы посетить другие места.