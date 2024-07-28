5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
26 авг в 10:30
27 авг в 10:30
$195 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$152 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
Увидеть самые интересные места 38-й параллели
Начало: У вашего отеля в Сеуле
17 авг в 05:30
27 авг в 05:00
$638 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ssryseva@bk.ru28 июля 2024Спасибо большое за помощь, за все отвеченные вопросы.
- ТТатьяна20 июля 2024Спасибо, нам всё понравилось!
- ВВиктория17 июля 2024Александра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места были по пути, Александру было
- ЕЕлена13 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Первый день ходили сами и бестолково провели время. А второй день был с Александрой- успели посмотреть много
- ЮЮрий11 июля 2024Спасибо Валерии за экскурсии. Путешествовали в с дочкой. Очень гибко подстраивается под погоду и пожелания. Очень информативно и интересно
- ААнна9 июля 2024Отличная пешеходная экскурсия по Сеулу, с осмотром основных достопримечательностей. Очень многое узнали из Лериного рассказа об истории Кореи. Кроме того, понравилось общение и стиль проведения экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
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