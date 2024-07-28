Все – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сеуле на русском языке, цены от $152. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сеул за один день
Пешая
121 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
26 авг в 10:30
27 авг в 10:30
$195 за всё до 5 чел.
Символы современного и древнего Сеула
Пешая
61 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$152 за всё до 2 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
Увидеть самые интересные места 38-й параллели
Начало: У вашего отеля в Сеуле
17 авг в 05:30
27 авг в 05:00
$638 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • s
    sryseva@bk.ru
    28 июля 2024
    Сеул за один день
    Спасибо большое за помощь, за все отвеченные вопросы.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Спасибо, нам всё понравилось!
  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    Сеул за один день
    Александра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места были по пути, Александру было
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    очень интересно слушать, так как она не грузила сухими историческими фактами, а рассказывала основные моменты и давала построить повествование в формате дискуссии и ответов на наши вопросы. В ходе прогулки мы посетили очень уютные улочки, о которых обычно не пишут в путеводителях. В конце познакомились с Сеульским метро и поднялись на башню Лотте Скай. Спасибо Александре за новые впечатления и знания!

    Александра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места былиАлександра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места былиАлександра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места былиАлександра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места былиАлександра встретила нас в нашем отеле, и мы пешком прошли по интересному маршруту. Все места были
  • Е
    Елена
    13 июля 2024
    Сеул за один день
    Экскурсия очень понравилась! Первый день ходили сами и бестолково провели время. А второй день был с Александрой- успели посмотреть много
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    достопримечательностей, узнали интересные факты о местах и людях, а также о жизни в Южной Корее. Программа была насыщенной и мы думали, что будем много бегать, а на самом деле экскурсия была размеренной и спокойной, но в тоже время увидели и узнали много. Познакомились и историей, и с культурой, и с религией, и с современность. И все это не занудно, а увлекательно. Александра также дала советы, куда сходить самостоятельно, исходя из наших предпочтений. И более того помогла решить проблему, не относящуюся к экскурсии. Мы остались очень довольны! И если снова попадём в Сеул, то обратимся к Александре, чтобы посетить другие места.

  • Ю
    Юрий
    11 июля 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Спасибо Валерии за экскурсии. Путешествовали в с дочкой. Очень гибко подстраивается под погоду и пожелания. Очень информативно и интересно
  • А
    Анна
    9 июля 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Отличная пешеходная экскурсия по Сеулу, с осмотром основных достопримечательностей. Очень многое узнали из Лериного рассказа об истории Кореи. Кроме того, понравилось общение и стиль проведения экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 152 до 638. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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