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аутентично и вкусно. Однако, Аркадий, сопровождавший нас, - не гид. Это хороший водитель с комфортабельным автомобилем и полезный сопровождающий, помогающий быстро разрулить непонятности и подсказать нюансы, ну и поболтать непринужденно на разные более или менее интересные темы про жизнь в Сеуле. Все это важно. Поэтому в целом нам понравилось. Но не на 5 баллов, ибо либо надо брать меньше денег за такое сопровождение, либо за такие в общем то немалые деньги надо давать релевантное содержание. Но прокатились комфортно, удовольствие получили, красоту увидели, поели вкусно и очень колоритно. Хорошо, короче говоря. Твердая четверка.