За городом и природа – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Сеуле на русском языке, цены от $475. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
9 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$489 за всё до 6 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$475 за всё до 3 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
11 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
7 авг в 16:30
8 авг в 09:00
$649 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    15 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много интересного о местах посещения
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    и особенностях культуры местных жителей. Посещали экскурсию вместе с дочерью 11 лет, ей безумно понравилось! Отдельное спасибо за неожиданные подарки от Гида (Аркадий, еще раз respect!)!!! В общем все было круто! Лучшая экскурсия в этом путешествии!

    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал многоВсе было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Маршрут хороший. Места интересные. Пейзажи красивые. Море теплое, с удовольствием искупались. Парк великолепен. Красота впечатляющая. Обед - 10 баллов, супер
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    аутентично и вкусно. Однако, Аркадий, сопровождавший нас, - не гид. Это хороший водитель с комфортабельным автомобилем и полезный сопровождающий, помогающий быстро разрулить непонятности и подсказать нюансы, ну и поболтать непринужденно на разные более или менее интересные темы про жизнь в Сеуле. Все это важно. Поэтому в целом нам понравилось. Но не на 5 баллов, ибо либо надо брать меньше денег за такое сопровождение, либо за такие в общем то немалые деньги надо давать релевантное содержание. Но прокатились комфортно, удовольствие получили, красоту увидели, поели вкусно и очень колоритно. Хорошо, короче говоря. Твердая четверка.

  • И
    Илья
    24 июня 2024
    Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
    Гид забирает на авто из отеля, это максимально удобно. По пути рассказывает про места, которые предстоит посетить, и отвечает на
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    все вопросы. В саду Утреннего спокойствия и на острове остаётся достаточно времени, чтобы погулять, попить кофе, пообедать. В конце поездки Вячеслав подвез до нужной точки в Сеуле и подарил вкусняшку)

  • D
    Dmitry
    16 августа 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
  • г
    галина
    15 июля 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «За городом и природа»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
Сейчас в Сеуле в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 475 до 649. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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