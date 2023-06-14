Приглашаем в колоритное путешествие с погружением в азиатскую культуру и посещением двух столиц Южной Кореи. Вы увидите храмы со статуями Будды, императорский дворец, королевскую усыпальницу, 3-ярусную каменную пагоду и все главные достопримечательности Сеула и Пусана. Побываете на крупнейшем рынке морепродуктов в Корее, сможете попробовать свежайшую рыбу и полюбуетесь панорамами на гору Пукхансан и острова. Посоревнуетесь в традиционных играх на главном пляже страны и сможете выбрать занятия по душе в свободные дни. Желающие посетят невербальное шоу в знаменитом театре «Нанта».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для данного тура оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.

Обратите внимание, в связи с изменениями стоимости жилья, в некоторые даты цена за тур при 2-местном размещении увеличивается до 1668 долларов. Просьба уточнять стоимость на конкретное число у организатора перед бронированием.