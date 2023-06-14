Погрузиться в азиатскую атмосферу, посоревноваться в традиционных играх и увидеть местный Мачу-Пикчу
Приглашаем в колоритное путешествие с погружением в азиатскую культуру и посещением двух столиц Южной Кореи.
Вы увидите храмы со статуями Будды, императорский дворец, королевскую усыпальницу, 3-ярусную каменную пагоду и все главные достопримечательности Сеула и Пусана.
Побываете на крупнейшем рынке морепродуктов в Корее, сможете попробовать свежайшую рыбу и полюбуетесь панорамами на гору Пукхансан и острова.
Посоревнуетесь в традиционных играх на главном пляже страны и сможете выбрать занятия по душе в свободные дни. Желающие посетят невербальное шоу в знаменитом театре «Нанта».
Вы увидите храмы со статуями Будды, императорский дворец, королевскую усыпальницу, 3-ярусную каменную пагоду и все главные достопримечательности Сеула и Пусана.
Побываете на крупнейшем рынке морепродуктов в Корее, сможете попробовать свежайшую рыбу и полюбуетесь панорамами на гору Пукхансан и острова.
Посоревнуетесь в традиционных играх на главном пляже страны и сможете выбрать занятия по душе в свободные дни. Желающие посетят невербальное шоу в знаменитом театре «Нанта».
Ближайшие даты:
14
июн
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15
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июн
16
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для данного тура оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.
Обратите внимание, в связи с изменениями стоимости жилья, в некоторые даты цена за тур при 2-местном размещении увеличивается до 1668 долларов. Просьба уточнять стоимость на конкретное число у организатора перед бронированием.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Инчхон, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Сеуле
Официальный туроператор. Организуем путешествия с 2001 года. Предлагаем большой выбор программ в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и России. Являемся членом Международной воздушной ассоциации (ИАТА), консолидатором группы компаний Русско-Китайского Клуба, членом Гонконгского Делового Совета (HKTDC), одним из старейших членов Российско- Китайского Делового Совета.
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