Денис Е. – Гид из Сеула

Сеул подкупает своими контрастами.



Здесь можно увидеть старинный буддийский храм, окруженный небоскребами.



Мы прогуляемся по историческому центру города и заглянем в современные районы.



На моей экскурсии 🧭 вы увидите крепостные ворота Суннемун, торговые квартал Мёндон, Императорский дворец и многое другое!