Вы отправитесь на информативную экскурсию ⛳ по историческому центру Сеула. Вы увидите самые посещаемые улицы города, главные культурные достояния Кореи и необычные достопримечательности 🏛️ делом вас предстоит сравнить старое и новое здания мэрии Сеула. Абсолютное различие этих зданий станет отличным стартом в городе контрастов, в котором гармонично соседствуют история 📖 с современностью.
Затем вы посетите с экскурсией Императорский дворцовый комплекс Кёнбоккун, резиденцию династии Чосон. Это один из пяти великих дворцов, он отлично сохранился и обнесён крепостной стеной. Вы полюбуетесь на чудесный урбанистический ручей Чхонгечхон, который аккуратно течёт мимо небоскрёбов, переходя в каскады и фонтаны.
Далее прогулка 👣 по главной торговой улице Сеула с самой высокой арендой в городе. Это — Мёндон, рай для шоппинга. Вы увидите улицу Инсадон, где расположились бесчисленные лавочники и ремесленники.
Важно знать:
Экскурсия полностью пешеходная, поэтому наденьте удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер
Входные билеты
Начало
🚩 станция Gwangwamun 4 выход, 5 линия (фиолетовая)
Место завершения
🏁 Инсадон (улица сувениров)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.