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Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула

4.7
3 отзыва
Денис Е.
Денис Е. – Гид из Сеула
Сеул подкупает своими контрастами.

Здесь можно увидеть старинный буддийский храм, окруженный небоскребами.

Мы прогуляемся по историческому центру города и заглянем в современные районы.

На моей экскурсии 🧭 вы увидите крепостные ворота Суннемун, торговые квартал Мёндон, Императорский дворец и многое другое!
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Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула
Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула

Что вы увидите

  • Мэрия Сеула
  • Площадь Кванхвамун
  • Императорский дворец Кёнбоккун
  • Мёндон
  • Инсадон

Что вас ожидает:

  • Вы отправитесь на информативную экскурсию ⛳ по историческому центру Сеула. Вы увидите самые посещаемые улицы города, главные культурные достояния Кореи и необычные достопримечательности 🏛️ делом вас предстоит сравнить старое и новое здания мэрии Сеула. Абсолютное различие этих зданий станет отличным стартом в городе контрастов, в котором гармонично соседствуют история 📖 с современностью.
  • Затем вы посетите с экскурсией Императорский дворцовый комплекс Кёнбоккун, резиденцию династии Чосон. Это один из пяти великих дворцов, он отлично сохранился и обнесён крепостной стеной. Вы полюбуетесь на чудесный урбанистический ручей Чхонгечхон, который аккуратно течёт мимо небоскрёбов, переходя в каскады и фонтаны.
  • Далее прогулка 👣 по главной торговой улице Сеула с самой высокой арендой в городе. Это — Мёндон, рай для шоппинга. Вы увидите улицу Инсадон, где расположились бесчисленные лавочники и ремесленники.

Важно знать:

  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому наденьте удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Начало
🚩 станция Gwangwamun 4 выход, 5 линия (фиолетовая)
Место завершения
🏁 Инсадон (улица сувениров)
Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула
Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула
Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Денис Е.
Денис Е.
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3 отзыва оставили туристы

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