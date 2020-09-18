27 отзывов оставили туристы

Что вы увидите и узнаете

Проспект имени Короля Сэджона . Вы раскроете, почему он считается сердцем Сеула, и рассмотрите знаменитые ворота Намдэмун.

. Вы раскроете, почему он считается сердцем Сеула, и рассмотрите знаменитые ворота Намдэмун. Сити Холл . На площади перед мэрией я расскажу, почему в корейской столице несколько центров и какие интересные фестивали и праздники здесь проводятся.

. На площади перед мэрией я расскажу, почему в корейской столице несколько центров и какие интересные фестивали и праздники здесь проводятся. Ручей Чхонгечхон . Вы полюбуетесь красотой местной набережной и услышите интересные факты о ее создании.

. Вы полюбуетесь красотой местной набережной и услышите интересные факты о ее создании. Площадь Гванхванмун . На главной площади Сеула я покажу памятник двум историческим личностям, почитаемым всем корейским народом.

. На главной площади Сеула я покажу памятник двум историческим личностям, почитаемым всем корейским народом. Дворец Кенбоккун . Рассматривая «визитную карточку» исторического Сеула, вы погрузитесь во времена, когда Корея была государством Чосон.

. Рассматривая «визитную карточку» исторического Сеула, вы погрузитесь во времена, когда Корея была государством Чосон. Фольклорную деревню Пукчон . Я проведу вас по местам, где жил так называемый класс «янбан» — корейская знать.

. Я проведу вас по местам, где жил так называемый класс «янбан» — корейская знать. Храм Чогеса. У одного из важнейших буддийских храмов города я расскажу о религии в Южной Корее и местных сектах.

За 1, 5 часа вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Сеула и прочувствуете его динамичный ритм жизни. А также заглянете в тайные островки спокойствия и познакомитесь поближе с историей 📖 и культурой таинственной Страны утренней свежести.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг, статей и фильмов о Южной Корее

Скидка 10 евро на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10 евро на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Сеула!