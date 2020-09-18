27 отзывов оставили туристы

Проспект имени Короля Сэджона. Вы раскроете, почему он считается сердцем Сеула, и рассмотрите знаменитые ворота Намдэмун.
Сити Холл. На площади перед мэрией я расскажу, почему в корейской столице несколько центров и какие интересные фестивали и праздники здесь проводятся.
Ручей Чхонгечхон. Вы полюбуетесь красотой местной набережной и услышите интересные факты о ее создании.
Площадь Гванхванмун. На главной площади Сеула я покажу памятник двум историческим личностям, почитаемым всем корейским народом.
Дворец Кенбоккун. Рассматривая «визитную карточку» исторического Сеула, вы погрузитесь во времена, когда Корея была государством Чосон.
Фольклорную деревню Пукчон. Я проведу вас по местам, где жил так называемый класс «янбан» — корейская знать.
Храм Чогеса. У одного из важнейших буддийских храмов города я расскажу о религии в Южной Корее и местных сектах.
За 1, 5 часа вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Сеула и прочувствуете его динамичный ритм жизни. А также заглянете в тайные островки спокойствия и познакомитесь поближе с историей 📖 и культурой таинственной Страны утренней свежести.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг, статей и фильмов о Южной Корее
Скидка 10 евро на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 10 евро на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Сеула!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Нина
Приветствую всех гостей Сеула! Меня зовут Нина, я студентка курсов корейского языка и хочу познакомить вас с колоритной и порой противоречивой столицей Южной Кореи. Экскурсии мы проводим по очереди с моей подругой Анной. Мы одинаково сильно любим Сеул, знаем его плюсы и минусы и готовы поделиться интересными историями. До скорой встречи!
Я дарила экскурсию своей коллеге по работе. Она не сразу, правда, смогла подключиться из за безопасности на компе, но потом смогла. Она сказала, что реальное ощущение нахождения на месте. Очень большая разница в архитектуре Европы и Азии и это было необычно. Расстояние очень большое и не каждый сможет поехать, а здесь можно реально почувствовать колорит местности. Большое спасибо.
Елена
28 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Получилась индивидуальной:) Нина отвечала на все мои вопросы, рассказывала то, что именно мне было интересно. Особенно познавательно слушать о жизни в Корее. По-моему, Нина хороший рассказчик, очень доброжелательная, мне было приятно ее слушать. И прогуляться было здорово, ощущения совсем другие, чем от просмотра фото в интернете. Нина, еще раз спасибо! Успехов во всем!
Ольга
24 августа 2020
узнала много новых и интересных фактов о Корее, успели посмотреть много мест в Сеуле, город контрастов!
Эльвира
9 августа 2020
Нина замечательный рассказчик. Во время экскурсии я узнала много интересных вещей о Сеуле, о жизни в Корее. После экскурсии мне захотелось съездить в Корею, посмотреть это всё в живую. огромная благодарность и команде Трипстера и лично Нине
Irina
8 августа 2020
Побывала на экскурсии по фантастическому Сеулу с Ниной. Восточная культкра, архитектура, традиции и привычки остаются для меня Terra inkognita. Нина сумела показать неизведанную далёкую Корею с разных сторон. Дружелюбное изложение и правдивые ответы на все, даже довольно каверзные вопросы подкупают. Очень рекомендую посетить фантастический Сеул с Ниной.
Лена
8 августа 2020
Побывала сегодня на онлайн-прогулке, решила оставить отзыв. Очень даже хорошая экскурсия, информативная, отлично подойдет тем, кто еще только собирается в Сеул и собирает информацию. Такие "новички" узнают много полезного. Гида приятно слушать, отвечает на все возникающие вопросы )
Елена
2 августа 2020
Познавательно. Но хотелось бы больше истории и оптимизма.
Ольга
2 августа 2020
Экскурсия очень понравилась подробным рассказом гида об укладе жизни корейцев и личном опыте жизни там. Сам Сеул показался серым и неинтересным, может из за пасмурной погоды:). Было очень познавательно!
Эллина
1 августа 2020
Много критики в адрес страны, личных воззрений в отношении религий. Крайне суетная речь вдобавок с ограниченным словарным запасом. Было не очень приятно слушать.
Anastasia
30 июля 2020
Для нас с дочерью экскурсия получилась индивидуальная:) - было очень занимательно, глаз особенно порадовали храм с лотосами и традиционные домики! Отдельное спасибо за информацию о жизни современной Кореи!
Natan
24 июля 2020
Интересная обзорная экскурсию по городу! Увидели современный Сеул, прогулялись по исторической части. особенно восхитили живолписные улочки
Тамара
21 июля 2020
Прогулка по Сеулу попала на дождливую погоду, но на качество рассказа это никак не повлияло, хотя возможно впечатления от Сеула в солнечную погоду были бы другие. Еще в начале не очень работал стабилизатор, но под конец все наладилось. Рассказ про жизнь обычных людей в городе, быт, цены, традиции и т. д. был очень интересный!
Мария
21 июля 2020
Спасибо за экскурсию, в целом было не плохо. Но, подкачала техника - дёрганное изображение даже при наличии стабилизатора на телефоне экскурсовода. Исторические картинки видов можно было бы подобрать и скачать заранее... Мне не хватило материала - можно было бы глубже погрузиться в историю Кореи.
Дмитрий
20 июля 2020
Понравилась экскурсия. Очень атмосферная!
Татьяна
19 июля 2020
Очень компактно и в то же время много информации. Не перегружено историческими деталями. Охвачены и история, и актуальная информация. Личные впечатления тоже помогают.