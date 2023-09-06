Побывать в традиционной корейской деревне и подняться на Сеульскую башню
Вы увидите современные футуристичные небоскрёбы и пройдётесь по улочкам традиционной деревни, где воссоздан быт эпохи династии Чосон, полюбуетесь старинными дворцами и закупитесь сувенирами на главной торговой улице Инсадон.
Вас ждёт одна насыщенная экскурсия по столице и окрестностям, а остальные дни вы сможете спланировать самостоятельно и увидеть свой неповторимый Сеул.
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Описание
Организационные детали
Для данного тура оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встретим вас в аэропорту Инчхона и отвезём в отель в Сеуле. После заселения у вас будет свободное время. Можем также встретить вас в аэропорту Сеула.
Дворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревня
После завтрака начнём обзорную экскурсию по столице. Побываем на центральной площади Кванхвамун, воссоздающей древний облик улиц. Вы увидите дворец Кванхвамун и сфотографируете с лучшего ракурса гору Пукхансан.
Посетим императорский дворец Кёнбоккун 14 века, где жила семья династии Чосон. По желанию и за доплату (от 15 $/чел.) можно прогуляться по дворцу в традиционных костюмах ханбок.
Пройдёмся по улице Инсадон со множеством переулков, где расположены магазинчики, сувенирные лавки, рестораны, чайные дома и галереи. Здесь можно купить подарки родным на любой вкус.
Полюбуемся храмом Чогеса и рассмотрим узоры танчхон на его фасаде. Затем отправимся в традиционную деревню Намсанголь. Здесь находятся дома в корейском стиле, сады, живописный пруд и даже капсула времени. В селении бережно воссоздана атмосфера эпохи Чосон, представлены предметы быта простых крестьян и зажиточных граждан.
Погуляем по парку Намсан и поднимемся на обзорную Сеульскую башню по канатной дороге. Вечером у вас будет свободное время.
Свободная программа
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или выбрать интересующие экскурсии за доплату.
Свободная программа
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.
Свободная программа
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.
Свободная программа
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.
Вылет в Москву
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в аэропорт Инчхон.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Инчхон, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.