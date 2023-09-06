Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу

Побывать в традиционной корейской деревне и подняться на Сеульскую башню

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Отправляемся в Сеул — город контрастов.

Вы увидите современные футуристичные небоскрёбы и пройдётесь по улочкам традиционной деревни, где воссоздан быт эпохи династии Чосон, полюбуетесь старинными дворцами и закупитесь сувенирами на главной торговой улице Инсадон.

Вас ждёт одна насыщенная экскурсия по столице и окрестностям, а остальные дни вы сможете спланировать самостоятельно и увидеть свой неповторимый Сеул.
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
Путешествие в Сеул со свободной программой и обзорная экскурсия по городу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для данного тура оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встретим вас в аэропорту Инчхона и отвезём в отель в Сеуле. После заселения у вас будет свободное время. Можем также встретить вас в аэропорту Сеула.

2 день

Дворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревня

После завтрака начнём обзорную экскурсию по столице. Побываем на центральной площади Кванхвамун, воссоздающей древний облик улиц. Вы увидите дворец Кванхвамун и сфотографируете с лучшего ракурса гору Пукхансан.

Посетим императорский дворец Кёнбоккун 14 века, где жила семья династии Чосон. По желанию и за доплату (от 15 $/чел.) можно прогуляться по дворцу в традиционных костюмах ханбок.

Пройдёмся по улице Инсадон со множеством переулков, где расположены магазинчики, сувенирные лавки, рестораны, чайные дома и галереи. Здесь можно купить подарки родным на любой вкус.

Полюбуемся храмом Чогеса и рассмотрим узоры танчхон на его фасаде. Затем отправимся в традиционную деревню Намсанголь. Здесь находятся дома в корейском стиле, сады, живописный пруд и даже капсула времени. В селении бережно воссоздана атмосфера эпохи Чосон, представлены предметы быта простых крестьян и зажиточных граждан.

Погуляем по парку Намсан и поднимемся на обзорную Сеульскую башню по канатной дороге. Вечером у вас будет свободное время.

Дворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревняДворцы Кванхвамун и Кёнбоккун, улица Инсадон и традиционная деревня
3 день

Свободная программа

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или выбрать интересующие экскурсии за доплату.

4 день

Свободная программа

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.

5 день

Свободная программа

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.

6 день

Свободная программа

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Сеулу или взять экскурсии.

7 день

Вылет в Москву

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в аэропорт Инчхон.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Инчхон, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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