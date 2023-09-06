После завтрака начнём обзорную экскурсию по столице. Побываем на центральной площади Кванхвамун, воссоздающей древний облик улиц. Вы увидите дворец Кванхвамун и сфотографируете с лучшего ракурса гору Пукхансан.

Посетим императорский дворец Кёнбоккун 14 века, где жила семья династии Чосон. По желанию и за доплату (от 15 $/чел.) можно прогуляться по дворцу в традиционных костюмах ханбок.

Пройдёмся по улице Инсадон со множеством переулков, где расположены магазинчики, сувенирные лавки, рестораны, чайные дома и галереи. Здесь можно купить подарки родным на любой вкус.

Полюбуемся храмом Чогеса и рассмотрим узоры танчхон на его фасаде. Затем отправимся в традиционную деревню Намсанголь. Здесь находятся дома в корейском стиле, сады, живописный пруд и даже капсула времени. В селении бережно воссоздана атмосфера эпохи Чосон, представлены предметы быта простых крестьян и зажиточных граждан.

Погуляем по парку Намсан и поднимемся на обзорную Сеульскую башню по канатной дороге. Вечером у вас будет свободное время.