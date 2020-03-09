3 отзыва оставили туристы

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Сеул — любовь с первого взгляда

Главные достопримечательности центра города на дружеской прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

95 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Нина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Нина – представитель по Сеулу
Гуляя по старинным улочкам южнокорейского мегаполиса, вы погрузитесь в богатое прошлое страны и сравните его с современностью.

А еще оцените специфическую уличную еду, насладитесь видами Сеула с высоты, посетите королевский дворец и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и образе жизни.
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Колоритный центр Сеула
Вы увидите площадь перед зданием мэрии Сити Холл и старинную площадь Гванхванмун с памятниками адмиралу Ли Сун Шину и королю Седжону. Далее пройдете по главному проспекту и узнаете о монархе, в честь которого он был назван. А еще полюбуетесь живописным ручьем Чхонгечхон, вдоль которого очень любят фланировать местные жители.

Историческое сердце города
Дворец Кенбоккун, главный из пяти больших дворцов Сеула, раскроет вам особенности архитектуры эпохи династии Чосон. Фольклорная деревня Пукчхон поможет понять, как выглядят традиционные корейские дома «ханок». А улица Инсадон погрузит в красочный мир местных сувениров и уличной еды. Завершится прогулка подъемом на гору Намсан, где вы насладитесь потрясающими видами Сеула и рассмотрите один из символов современного города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля
  • По желанию, маршрут экскурсии может быть изменен или дополнен

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билет во дворец Кенбоккун не включен — 3000 вон на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда
Сеул — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Приветствую всех гостей Сеула! Меня зовут Нина, я студентка курсов корейского языка и хочу познакомить вас с колоритной и порой противоречивой столицей Южной Кореи. Экскурсии мы проводим по очереди с моей подругой Анной. Мы одинаково сильно любим Сеул, знаем его плюсы и минусы и готовы поделиться интересными историями. До скорой встречи!
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3 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Нам повезло, было мало туристов, удалось сделать замечательные фотографии. Нине огромное спасибо!
7 февраля 2020
Нина провела прекрасную прогулку по вечернему Сеулу, была очень дружелюбна, выбирала интересные темы для рассказов, красивые места, делилась личными впечатлениями от жизни в городе и историческими фактами. Рекомендую прогулку всем, кто хочет приятно провести несколько часов без нагромождения имен и дат :)
28 января 2020
Не смотря на пасмурную погоду, всё прошло замечательно. Позитивный настрой гида по имени Нина, заменил нам солнце. К своей работе относиться с любовью, к окружающим с уважением. Профессионал своего дела.

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