3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Колоритный центр Сеула

Вы увидите площадь перед зданием мэрии Сити Холл и старинную площадь Гванхванмун с памятниками адмиралу Ли Сун Шину и королю Седжону. Далее пройдете по главному проспекту и узнаете о монархе, в честь которого он был назван. А еще полюбуетесь живописным ручьем Чхонгечхон, вдоль которого очень любят фланировать местные жители.

Историческое сердце города

Дворец Кенбоккун, главный из пяти больших дворцов Сеула, раскроет вам особенности архитектуры эпохи династии Чосон. Фольклорная деревня Пукчхон поможет понять, как выглядят традиционные корейские дома «ханок». А улица Инсадон погрузит в красочный мир местных сувениров и уличной еды. Завершится прогулка подъемом на гору Намсан, где вы насладитесь потрясающими видами Сеула и рассмотрите один из символов современного города.