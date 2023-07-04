Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
Авторский тур в Сеуле

Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду

5
2 отзыва
Представьте себе восемь дней, наполненных яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Ваше путешествие начнется в Сеуле, где вы окунетесь в историю и культуру одной из самых великих династий Чосон, посетив дворец Кёнбоккун.

Затем, на самобытном поезде, вы отправитесь в Пусан, чтобы насладиться красотой морских пейзажей и вечерним видом города с борта яхты.

Но это еще не все! Остров Чеджу откроет перед вами свои лучшие локации: от музеев и галерей до ботанических садов. А кульминацией станет возможность попробовать блюда национальной кухни и отдохнуть на пляже.

Все переезды и внутренние перелеты уже включены в ваш тур, что делает путешествие максимально комфортным и беззаботным.

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в культуру и природу Южной Кореи, наслаждаясь каждым моментом
Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
Ближайшие даты:
6
авг
20
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Сеуле, Пусане и на острове Чеджу в 2-местных номерах: «Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun», «Toyoko Inn Busan Haeundae 2», «Benikea Hotel Jeju». Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки в отелях, ужины 1-го и 7-го дня. Остальные ужины, обеды, перекусы — в кафе с оплатой по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Южную Корею

Встречаемся в аэропорту в 12:00. Заселимся в отель и отдохнём. Соберёмся вечером за приветственным ужином в ресторане корейской кухни, познакомимся и обсудим планы на наше путешествие.

Добро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную Корею
2 день

Сеул

После завтрака отправимся погружаться в атмосферу столицы Южной Кореи. Узнаем о традициях, истории и увидим главные достопримечательности. Рассмотрим крупнейшее сооружение и главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун. Сделаем фотографии в традиционных костюмах и станем зрителями небольшого представления — смены караула. Прогуляемся по чайной улице Инсадон. Зайдём на обед в кафе.

Вечером вернёмся в отель.

СеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеул
3 день

Пусан

Позавтракав, отправляемся на поезде в Пусан — второй по величине город Южной Кореи. В дороге проведём 3 часа, разглядывая живописные пейзажи из окна. Заселимся в отель на берегу моря и отправимся отдыхать на пляж. Увидим 1620-метровый «алмазный мост», перекинутый через залив Суёнман. Отведаем морские деликатесы и насладимся вечерним городом.

ПусанПусанПусанПусанПусанПусанПусанПусанПусан
4 день

Живописная тропа и морская прогулка

Сегодня отправимся на поезде на прогулочную тропу. Полюбуемся морскими пейзажами с высоты 7-ми метров. Обратно вернёмся пешком. Отдохнём на борту яхты, наслаждаясь живописным заливом и мостом. Завершим день на пляже Хэундэ.

Живописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулкаЖивописная тропа и морская прогулка
5 день

Остров Чеджу

После завтрака вылетаем на остров Чеджу — самый большой в Южной Корее и один из живописнейших в мире. Посещение данной локации является изюминкой нашего путешествия. Пейзажи не оставят равнодушными никого.

Заселимся в отель и прогуляемся по окрестностям. Передвигаться будем на комфортабельном микроавтобусе. Попробуем местную кухню.

Остров ЧеджуОстров ЧеджуОстров ЧеджуОстров ЧеджуОстров ЧеджуОстров Чеджу
6 день

День на острове

Сегодня посетим район на острове, где сосредоточены развлечения на любой вкус: музеи, галереи и ботанические сады. Здесь каждый выберет себе занятие по душе. Гид поможет подобрать наиболее подходящие для вас варианты отдыха и посоветует места для обеда.

Во второй половине дня расслабимся на пляже и искупаемся в море.

День на островеДень на островеДень на островеДень на островеДень на островеДень на островеДень на островеДень на острове
7 день

Возвращение в Сеул

После завтрака отправляемся обратно в Сеул. Во второй половине дня заселимся в отель. Желающие самостоятельно смогут прогуляться по городу, купить сувениры и посетить дополнительные локации. Гид поможет добраться до нужного места и подскажет магазинчики, где можно приобрести альбомы исполнителей k-pop и различный мерч.

Вечером соберёмся за прощальный ужином и поделимся впечатлениями.

Возвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в Сеул
8 день

Отъезд

Отъезд из отеля до 11:00. Вы можете выбрать любой удобный для вас рейс. Предусмотрен общий трансфер в аэропорт в первой половине дня.

Отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды по маршруту на общественном транспорте (так мы не будем стоять в пробках) и на комфортабельном микроавтобусе на острове
  • Билет на поезд в Пусан
  • Перелёты на остров Чеджу и обратно
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Морская прогулка на яхте
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Оформление разрешения на въезд - К-ЕТА и страховка
  • Помощь с подбором авиабилетов в Южную Корею
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Сеул и обратно
  • 1-местное размещение
  • Обеды и ужины - около 10-15 долларов за 1 приём пищи
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
4 июля 2023
Это было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть все основные достопримечательности и в тоже время просто погулять по обычным улицам, заглянуть в местные магазинчики, насладиться повседневной жизнью местных жителей.
Еда- отдельное удовольствие в поездке. Всегда очень вкусно и аутентично, плюс, учитываются все предпочтения и особенности питания. Отели- комфортабельные, чистые с удобной транспортной доступностью. В Пусане- первая линия рядом с пляжем.
Но главное, это люди.
Именно благодаря заботе и внимательному отношению организаторов эта поездка стала такой душевной и полной впечатлений. Порекомендовала всем желающим поехать в Корею в ближайшее время
Это было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть все
М
28 июня 2023
Очень бы хотела поблагодарить Наталью и Лизу за возможность осуществить свою мечту - посетить Южную Корею! Это незабываемые впечатления и масса положительных эмоций. Наталья помогла с оформлением Кет-а, и сориентировала по заполнению документов по прилету. А встречала нас замечательный гид, любящий свою работу, Лиза.
Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу!
Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!

Тур входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыПрирода и пейзажи

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