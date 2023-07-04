Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду
Ваше путешествие начнется в Сеуле, где вы окунетесь в историю и культуру одной из самых великих династий Чосон, посетив дворец Кёнбоккун.
Затем, на самобытном поезде, вы отправитесь в Пусан, чтобы насладиться красотой морских пейзажей и вечерним видом города с борта яхты.
Но это еще не все! Остров Чеджу откроет перед вами свои лучшие локации: от музеев и галерей до ботанических садов. А кульминацией станет возможность попробовать блюда национальной кухни и отдохнуть на пляже.
Все переезды и внутренние перелеты уже включены в ваш тур, что делает путешествие максимально комфортным и беззаботным.
Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в культуру и природу Южной Кореи, наслаждаясь каждым моментом
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 700
Описание
Организационные детали
Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Сеуле, Пусане и на острове Чеджу в 2-местных номерах: «Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun», «Toyoko Inn Busan Haeundae 2», «Benikea Hotel Jeju». Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в отелях, ужины 1-го и 7-го дня. Остальные ужины, обеды, перекусы — в кафе с оплатой по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южную Корею
Встречаемся в аэропорту в 12:00. Заселимся в отель и отдохнём. Соберёмся вечером за приветственным ужином в ресторане корейской кухни, познакомимся и обсудим планы на наше путешествие.
Сеул
После завтрака отправимся погружаться в атмосферу столицы Южной Кореи. Узнаем о традициях, истории и увидим главные достопримечательности. Рассмотрим крупнейшее сооружение и главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун. Сделаем фотографии в традиционных костюмах и станем зрителями небольшого представления — смены караула. Прогуляемся по чайной улице Инсадон. Зайдём на обед в кафе.
Вечером вернёмся в отель.
Пусан
Позавтракав, отправляемся на поезде в Пусан — второй по величине город Южной Кореи. В дороге проведём 3 часа, разглядывая живописные пейзажи из окна. Заселимся в отель на берегу моря и отправимся отдыхать на пляж. Увидим 1620-метровый «алмазный мост», перекинутый через залив Суёнман. Отведаем морские деликатесы и насладимся вечерним городом.
Живописная тропа и морская прогулка
Сегодня отправимся на поезде на прогулочную тропу. Полюбуемся морскими пейзажами с высоты 7-ми метров. Обратно вернёмся пешком. Отдохнём на борту яхты, наслаждаясь живописным заливом и мостом. Завершим день на пляже Хэундэ.
Остров Чеджу
После завтрака вылетаем на остров Чеджу — самый большой в Южной Корее и один из живописнейших в мире. Посещение данной локации является изюминкой нашего путешествия. Пейзажи не оставят равнодушными никого.
Заселимся в отель и прогуляемся по окрестностям. Передвигаться будем на комфортабельном микроавтобусе. Попробуем местную кухню.
День на острове
Сегодня посетим район на острове, где сосредоточены развлечения на любой вкус: музеи, галереи и ботанические сады. Здесь каждый выберет себе занятие по душе. Гид поможет подобрать наиболее подходящие для вас варианты отдыха и посоветует места для обеда.
Во второй половине дня расслабимся на пляже и искупаемся в море.
Возвращение в Сеул
После завтрака отправляемся обратно в Сеул. Во второй половине дня заселимся в отель. Желающие самостоятельно смогут прогуляться по городу, купить сувениры и посетить дополнительные локации. Гид поможет добраться до нужного места и подскажет магазинчики, где можно приобрести альбомы исполнителей k-pop и различный мерч.
Вечером соберёмся за прощальный ужином и поделимся впечатлениями.
Отъезд
Отъезд из отеля до 11:00. Вы можете выбрать любой удобный для вас рейс. Предусмотрен общий трансфер в аэропорт в первой половине дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды по маршруту на общественном транспорте (так мы не будем стоять в пробках) и на комфортабельном микроавтобусе на острове
- Билет на поезд в Пусан
- Перелёты на остров Чеджу и обратно
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Морская прогулка на яхте
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Оформление разрешения на въезд - К-ЕТА и страховка
- Помощь с подбором авиабилетов в Южную Корею
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Сеул и обратно
- 1-местное размещение
- Обеды и ужины - около 10-15 долларов за 1 приём пищи
- Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Еда- отдельное удовольствие в поездке. Всегда очень вкусно и аутентично, плюс, учитываются все предпочтения и особенности питания. Отели- комфортабельные, чистые с удобной транспортной доступностью. В Пусане- первая линия рядом с пляжем.
Но главное, это люди.
Именно благодаря заботе и внимательному отношению организаторов эта поездка стала такой душевной и полной впечатлений. Порекомендовала всем желающим поехать в Корею в ближайшее время
Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу!
Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!