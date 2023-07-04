Представьте себе восемь дней, наполненных яркими впечатлениями и незабываемыми моментами. Ваше путешествие начнется в Сеуле, где вы окунетесь в историю и культуру одной из самых великих династий Чосон, посетив дворец Кёнбоккун. Затем, на самобытном поезде, вы отправитесь в Пусан, чтобы насладиться красотой морских пейзажей и вечерним видом города с борта яхты. Но это еще не все! Остров Чеджу откроет перед вами свои лучшие локации: от музеев и галерей до ботанических садов. А кульминацией станет возможность попробовать блюда национальной кухни и отдохнуть на пляже. Все переезды и внутренние перелеты уже включены в ваш тур, что делает путешествие максимально комфортным и беззаботным. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в культуру и природу Южной Кореи, наслаждаясь каждым моментом

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.