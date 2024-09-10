Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Авторский тур в Сеуле

Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом

Представьте, как вы поднимаетесь на высоту 1700 метров на гору Сораксан, любуясь панорамными видами на окружающие ландшафты.

В Сеуле и Пусане вас ждут не только захватывающие экскурсии, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Южной Кореи.

Вы посетите величественный дворец Кёнбоккун, окунетесь в духовность в храме Чогеса и монастыре Хэдон Ёнгунса.

Не упустите шанс расслабиться в самом большом SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными, где вы сможете восстановить силы и получить незабываемые впечатления. А прокатившись на трамвайчике вдоль побережья, вы ощутите всю прелесть морского Пусана.

Испытайте на себе красоту корейской культуры, примерив национальный костюм ханбок и отведав блюда местной кухни, которые поразят вас своим разнообразием и вкусом.

Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть и почувствовать Южную Корею во всем ее многообразии. Подарите себе незабываемые впечатления от путешествия по земле утренней свежести
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Ближайшие даты:
10
сен
8
окт
5
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Сеуле и Пусане в 2-местных номерах: «Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun», «Toyoko Inn Busan Haeundae 2». Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки в отелях, ужины 1-го и 7-го дня. Остальные ужины, обеды, перекусы — в кафе с оплатой по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Южную Корею

Встречаемся в аэропорту в 12:00. Заселимся в отель и отдохнём. Соберёмся вечером за приветственным ужином в ресторане корейской кухни, познакомимся и обсудим планы на наше путешествие.

Добро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную Корею
2 день

Сеул

После завтрака отправимся погружаться в атмосферу столицы Южной Кореи. Узнаем о традициях, истории и увидим главные достопримечательности. Рассмотрим крупнейшее сооружение и главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун. Сделаем фотографии в традиционных костюмах. Прогуляемся по улице Инсадон, где зайдём отведать напиток в чайный дом, и по ручью Чхонгечхон.

Вечером увидим главный храм корейского буддийского ордена Джогье — Чогеса.

СеулСеулСеулСеулСеулСеулСеулСеул
3 день

Треккинг и колесо обозрения

Сегодня запланирован треккинг на гору Сораксан, откуда с высоты 1700 метров открываются панорамные виды на Японское море и горный массив. На фуникулёре можно подняться до самой вершины. Во второй половине дня отдохнём на пляже Сокчо, где прокатимся на колесе обозрения и полюбуемся Сеулом с высоты.

Вечером вернёмся в отель.

Треккинг и колесо обозренияТреккинг и колесо обозренияТреккинг и колесо обозренияТреккинг и колесо обозренияТреккинг и колесо обозренияТреккинг и колесо обозрения
4 день

Пусан

Позавтракав, отправляемся на поезде в Пусан — второй по величине город Южной Кореи. В дороге проведём 3 часа, разглядывая живописные пейзажи из окна. Заселимся в отель на берегу моря и отправимся отдыхать на пляж. Увидим 1620-метровый «алмазный мост», перекинутый через залив Суёнман. Отведаем морские деликатесы и насладимся вечерним городом.

ПусанПусанПусанПусанПусанПусанПусан
5 день

Отдых у моря

Сегодня получше познакомимся с Пусаном. Отправиться на трамвайчике вдоль линии моря и увидим буддийский монастырь Хэдон Ёнгунса. Нагуляемся по побережью в спокойном темпе и попробуем корейскую курочку с пивом в местном ресторане.

Отдых у моряОтдых у моряОтдых у моряОтдых у моряОтдых у моряОтдых у моряОтдых у моряОтдых у моря
6 день

Релакс в самом большом SPA-комплексе в Южной Корее

Сегодня побалуем себя в самой большой сауне в Южной Корее — в SPA-комплексе с 22-мя ванными, 13-ю саунами и горячими источниками. Есть как традиционные парные, так и европейские. Во второй половине посетим музей, где увидим оживающие картины. Восхитимся яркими переливающимися оттенками и светом.

Вечером вернёмся в отель.

Релакс в самом большом SPA-комплексе в Южной КорееРелакс в самом большом SPA-комплексе в Южной КорееРелакс в самом большом SPA-комплексе в Южной КорееРелакс в самом большом SPA-комплексе в Южной КорееРелакс в самом большом SPA-комплексе в Южной Корее
7 день

Возвращение в Сеул

После завтрака отправляемся обратно в Сеул. Во второй половине дня заселимся в отель. Желающие самостоятельно смогут прогуляться по городу, купить сувениры и посетить дополнительные локации. Гид поможет добраться до нужного места и подскажет магазинчики, где можно приобрести альбомы исполнителей k-pop и различный мерч.

Вечером соберёмся за прощальный ужином и поделимся впечатлениями.

Возвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в Сеул
8 день

Отъезд

Отъезд из отеля до 11:00. Вы можете выбрать любой удобный для вас рейс. Предусмотрен общий трансфер в аэропорт в первой половине дня.

Отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды по маршруту на общественном транспорте (так мы не будем стоять в пробках)
  • Билеты на поезд в Пусан и обратно
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Оформление разрешения на въезд - К-ЕТА и страховка
  • Помощь с подбором авиабилетов в Южную Корею
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Сеул и обратно
  • 1-местное размещение
  • Обеды и ужины - около 10-15 долларов за 1 приём пищи
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыПрирода и пейзажиПанорамы

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