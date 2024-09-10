Представьте, как вы поднимаетесь на высоту 1700 метров на гору Сораксан, любуясь панорамными видами на окружающие ландшафты. В Сеуле и Пусане вас ждут не только захватывающие экскурсии, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Южной Кореи. Вы посетите величественный дворец Кёнбоккун, окунетесь в духовность в храме Чогеса и монастыре Хэдон Ёнгунса. Не упустите шанс расслабиться в самом большом SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными, где вы сможете восстановить силы и получить незабываемые впечатления. А прокатившись на трамвайчике вдоль побережья, вы ощутите всю прелесть морского Пусана. Испытайте на себе красоту корейской культуры, примерив национальный костюм ханбок и отведав блюда местной кухни, которые поразят вас своим разнообразием и вкусом. Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть и почувствовать Южную Корею во всем ее многообразии. Подарите себе незабываемые впечатления от путешествия по земле утренней свежести

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.