Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом
В Сеуле и Пусане вас ждут не только захватывающие экскурсии, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Южной Кореи.
Вы посетите величественный дворец Кёнбоккун, окунетесь в духовность в храме Чогеса и монастыре Хэдон Ёнгунса.
Не упустите шанс расслабиться в самом большом SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными, где вы сможете восстановить силы и получить незабываемые впечатления. А прокатившись на трамвайчике вдоль побережья, вы ощутите всю прелесть морского Пусана.
Испытайте на себе красоту корейской культуры, примерив национальный костюм ханбок и отведав блюда местной кухни, которые поразят вас своим разнообразием и вкусом.
Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть и почувствовать Южную Корею во всем ее многообразии. Подарите себе незабываемые впечатления от путешествия по земле утренней свежести
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 225
Описание
Организационные детали
Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Сеуле и Пусане в 2-местных номерах: «Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun», «Toyoko Inn Busan Haeundae 2». Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в отелях, ужины 1-го и 7-го дня. Остальные ужины, обеды, перекусы — в кафе с оплатой по чеку. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южную Корею
Встречаемся в аэропорту в 12:00. Заселимся в отель и отдохнём. Соберёмся вечером за приветственным ужином в ресторане корейской кухни, познакомимся и обсудим планы на наше путешествие.
Сеул
После завтрака отправимся погружаться в атмосферу столицы Южной Кореи. Узнаем о традициях, истории и увидим главные достопримечательности. Рассмотрим крупнейшее сооружение и главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун. Сделаем фотографии в традиционных костюмах. Прогуляемся по улице Инсадон, где зайдём отведать напиток в чайный дом, и по ручью Чхонгечхон.
Вечером увидим главный храм корейского буддийского ордена Джогье — Чогеса.
Треккинг и колесо обозрения
Сегодня запланирован треккинг на гору Сораксан, откуда с высоты 1700 метров открываются панорамные виды на Японское море и горный массив. На фуникулёре можно подняться до самой вершины. Во второй половине дня отдохнём на пляже Сокчо, где прокатимся на колесе обозрения и полюбуемся Сеулом с высоты.
Вечером вернёмся в отель.
Пусан
Позавтракав, отправляемся на поезде в Пусан — второй по величине город Южной Кореи. В дороге проведём 3 часа, разглядывая живописные пейзажи из окна. Заселимся в отель на берегу моря и отправимся отдыхать на пляж. Увидим 1620-метровый «алмазный мост», перекинутый через залив Суёнман. Отведаем морские деликатесы и насладимся вечерним городом.
Отдых у моря
Сегодня получше познакомимся с Пусаном. Отправиться на трамвайчике вдоль линии моря и увидим буддийский монастырь Хэдон Ёнгунса. Нагуляемся по побережью в спокойном темпе и попробуем корейскую курочку с пивом в местном ресторане.
Релакс в самом большом SPA-комплексе в Южной Корее
Сегодня побалуем себя в самой большой сауне в Южной Корее — в SPA-комплексе с 22-мя ванными, 13-ю саунами и горячими источниками. Есть как традиционные парные, так и европейские. Во второй половине посетим музей, где увидим оживающие картины. Восхитимся яркими переливающимися оттенками и светом.
Вечером вернёмся в отель.
Возвращение в Сеул
После завтрака отправляемся обратно в Сеул. Во второй половине дня заселимся в отель. Желающие самостоятельно смогут прогуляться по городу, купить сувениры и посетить дополнительные локации. Гид поможет добраться до нужного места и подскажет магазинчики, где можно приобрести альбомы исполнителей k-pop и различный мерч.
Вечером соберёмся за прощальный ужином и поделимся впечатлениями.
Отъезд
Отъезд из отеля до 11:00. Вы можете выбрать любой удобный для вас рейс. Предусмотрен общий трансфер в аэропорт в первой половине дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды по маршруту на общественном транспорте (так мы не будем стоять в пробках)
- Билеты на поезд в Пусан и обратно
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Оформление разрешения на въезд - К-ЕТА и страховка
- Помощь с подбором авиабилетов в Южную Корею
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Сеул и обратно
- 1-местное размещение
- Обеды и ужины - около 10-15 долларов за 1 приём пищи
- Личные расходы и сувениры