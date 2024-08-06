Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
16 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 мар в 12:00
5 апр в 12:00
230 000 ₽ за человека
Вдвое больше впечатлений: прогулки по Сеулу и неделя на острове Себу
Увидеть дворец корейского императора и дома-ханок аристократов и вдоволь насладиться пляжным отдыхом
Начало: Аэропорт Сеула, по времени рейса
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
$1750 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 августа 2024Ольга - прекрасный гид. Она не просто проводит вам экскурсию, она правда заботится о вас. Можно немного изменить маршрут, доработать
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На каникулы»
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Сколько стоит тур в Сеуле в марте 2025
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