3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
28 авг в 08:00
4 сен в 08:00
$1 883 за всё до 3 чел.
11 дней
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
6 ноя в 08:00
20 мар в 08:00
$2 890 за билет
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен в 08:00
4 окт в 08:00
189 998₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Все»
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Сколько стоит тур в Сеуле в августе 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 1 883 до 189 998. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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