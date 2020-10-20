Как добраться до Тэгу на самолёте
В Тэгу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Daegu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тэгу
- Тэгу TAEDaegu International Airport
Самые дешёвые билеты в Тэгу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из Чеджу
|662
|1ч
|19.10.2020
|из Сеула
|1 386
|15ч (⇵1)
|03.11.2020
|из Пусана
|1 944
|15ч 40м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|16 353
|44ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|22 108
|38ч 20м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|79 870
|49ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|83 653
|52ч 15м (⇵2)
|18.05.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|90 217
|16ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из Хагатны
|111 121
|14ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тэгу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тэгу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Гуанчжоу, Чеджу, Дананг и Тайбэй
- 13.01.202116.01.2021
- 12.01.202116.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону