Как добраться до Янъяна на самолёте

В Янъяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yangyang Airport» вам не избежать

Список аэропортов Янъяна

Янъян YNY Yangyang Airport

Самые дешёвые билеты в Янъян из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из Пусана 2 128 1ч из Кванджу 2 587 1ч 5м из Сеула 2 735 18ч 35м (⇵1) из 🇨🇳 Шэньчжэни 30 949 29ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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