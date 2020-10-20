Как добраться до Йосу на самолёте
В Йосу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yeosu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Йосу
- Йосу RSUYeosu Airport
Самые дешёвые билеты в Йосу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из Сеула
|1 611
|1ч 10м
|05.11.2020
|из Чеджу
|2 315
|50м
|23.10.2020
|из Янъяна
|7 035
|28ч 30м (⇵2)
|18.01.2021
|из Пусана
|7 927
|13ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|35 584
|38ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Йосу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Йосу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чеджу
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