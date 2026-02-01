Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-выезд в формате «всё включено»
Увидеть горящую воду, осмотреть византийские фрески и скальные кельи, отведать пирогов, вина и пива
Начало: Цхинвал, 9:00. За доплату возможен трансфер из Вла...
1 мар в 09:00
10 мар в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Этно-гастрономические изыски Южной Осетии за 4 дня
Начало: Ваше место проживания (г. Владикавказ)
Расписание: Ежедневно
45 000 ₽ за человека
На джипе по горам, сёлам, древностям Южной Осетии в мини-группе
Посетить святыни и крепости, прикоснуться к культуре предков, увидеть озеро Эрцо и горящий источник
Начало: Южная Осетия, этнодеревня Борджнис, время по догов...
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Цхинвалу в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Цхинвале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Цхинвале в феврале 2026
Сейчас в Цхинвале в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Цхинвала и местам Южной Осетии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Осетии