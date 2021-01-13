Как добраться до Джубы на самолёте
В Джубе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juba International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джубы
- Джуба JUBJuba International Airport
Самые дешёвые билеты в Джубу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.01.2021
|из 🇺🇬Энтеббе
|11 999
|1ч 25м
|25.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|24 070
|10ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|24 376
|13ч 5м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|28 767
|9ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|31 001
|25ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|33 912
|41ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 156
|36ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|37 085
|50ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|37 346
|23ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|37 648
|19ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|39 841
|14ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|41 677
|43ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|48 280
|24ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джубы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джубы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Энтеббе, Минск и Уфа
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