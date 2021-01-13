Летим в Джубу

Как добраться до Джубы на самолёте

В Джубе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juba International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джубы

  1. Джуба JUB
    Juba International Airport

Самые дешёвые билеты в Джубу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.01.2021из 🇺🇬Энтеббе11 9991ч 25м
25.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы24 07010ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇪🇬Каира24 37613ч 5м (⇵1)
13.11.2020из 🇦🇪Дубая28 7679ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула31 00125ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Воронежа33 91241ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Киева36 15636ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇮🇳Дели37 08550ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇩Хартума37 34623ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Москвы37 64819ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇦🇪Шарджи39 84114ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇲🇩Кишинёва41 67743ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇯Котону48 28024ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джубы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Энтеббе, Минск и Уфа

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Джубы