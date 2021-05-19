Полезная информация о Румбеке

Что нужно знать о Румбеке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Румбеке
01:0423
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇸 Южный Судан
Название городаРумбеке
По-английскиRumbek
Столица регионаРумбеке является столицей региона
Население города32 083 чел.
АэропортRumbek RBX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Juba
Средняя высота428 м. от уровня моря

Где находится Румбеке на карте