Как добраться до Лусаки на самолёте
В Лусаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kenneth Kaunda International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лусаки
- Лусака LUNKenneth Kaunda International Airport
Самые дешёвые билеты в Лусаку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|10 934
|6ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|14 813
|13ч 10м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇼Кигали
|16 170
|21ч 40м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇺🇬Энтеббе
|16 317
|29ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|16 343
|24ч 40м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇧🇼Габороне
|18 739
|5ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|27 132
|28ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇲🇿Пембы
|32 925
|23ч (⇵1)
|03.04.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|34 814
|17ч 45м (⇵2)
|07.09.2021
|из 🇮🇳Ченная
|36 472
|22ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|36 695
|10ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|37 259
|17ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|37 946
|29ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|40 923
|24ч (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|41 554
|36ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|41 872
|28ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇸Белграда
|42 595
|22ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|43 020
|16ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|44 948
|32ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|49 330
|35ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|49 331
|19ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|50 557
|11ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|51 340
|23ч (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|54 419
|37ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|60 685
|31ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|69 769
|34ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|79 993
|34ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лусаки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лусаки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Женева, Хараре, Стамбул и Йоханнесбург
- 01.04.202101.05.2021
- 05.12.202015.12.2020
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