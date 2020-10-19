Летим в Лусаку

Как добраться до Лусаки на самолёте

В Лусаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kenneth Kaunda International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лусаки

  1. Лусака LUN
    Kenneth Kaunda International Airport

Самые дешёвые билеты в Лусаку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама10 9346ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга14 81313ч 10м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇼Кигали16 17021ч 40м (⇵1)
05.01.2021из 🇺🇬Энтеббе16 31729ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇰🇪Найроби16 34324ч 40м (⇵1)
04.01.2021из 🇧🇼Габороне18 7395ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇪Дубая27 13228ч 35м (⇵1)
13.11.2020из 🇲🇿Пембы32 92523ч (⇵1)
03.04.2021из 🇱🇧Бейрута34 81417ч 45м (⇵2)
07.09.2021из 🇮🇳Ченная36 47222ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇩Киншасы36 69510ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы37 25917ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇪Шарджи37 94629ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇳🇬Лагоса40 92324ч (⇵1)
14.11.2020из 🇹🇷Стамбула41 55436ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Казани41 87228ч 45м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇸Белграда42 59522ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇳Мумбаи43 02016ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇳Дели44 94832ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска49 33035ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Бодрума49 33119ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива50 55711ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Вроцлава51 34023ч (⇵2)
17.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга54 41937ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇿Ташкента60 68531ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско69 76934ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇨🇳Пекина79 99334ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лусаки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Женева, Хараре, Стамбул и Йоханнесбург

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лусаки