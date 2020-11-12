Как добраться до Ндолы на самолёте
В Ндоле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Simon Mwansa Kapwepwe International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ндолы
- Ндола NLASimon Mwansa Kapwepwe International Airport
Самые дешёвые билеты в Ндолу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|10 726
|45м
|14.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|21 797
|4ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|29 122
|28ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|35 785
|22ч 55м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|46 830
|13ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|49 347
|25ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ндолы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ндолы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи и Кейптаун
- 20.12.202004.01.2021
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