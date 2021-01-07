Летим в Викторию-Фоллс

Как добраться до Виктории-Фоллс на самолёте

В Виктории-Фоллс 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Victoria Falls Airport» вам не избежать

Список аэропортов Виктории-Фоллс

  1. Виктория-Фоллс VFA
    Victoria Falls Airport

Самые дешёвые билеты в Викторию-Фоллс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.01.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга11 34122ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇿🇼Хараре11 8981ч 10м
06.01.2021из 🇳🇦Виндхука12 5811ч 35м
18.02.2021из 🇿🇦Кейптауна12 6867ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама26 29750ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇰🇪Найроби30 37510ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы31 4216ч 10м (⇵1)
06.01.2021из 🇳🇱Амстердама43 29228ч (⇵2)
18.02.2021из 🇹🇿Аруши49 43845ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Москвы62 72615ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Казани68 20230ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга69 98145ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Виктории-Фоллс, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кейптаун

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Виктории-Фоллс