Как добраться до Виктории-Фоллс на самолёте
В Виктории-Фоллс 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Victoria Falls Airport» вам не избежать
Список аэропортов Виктории-Фоллс
- Виктория-Фоллс VFAVictoria Falls Airport
Самые дешёвые билеты в Викторию-Фоллс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.01.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|11 341
|22ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇿🇼Хараре
|11 898
|1ч 10м
|06.01.2021
|из 🇳🇦Виндхука
|12 581
|1ч 35м
|18.02.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|12 686
|7ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|26 297
|50ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|30 375
|10ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|31 421
|6ч 10м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|43 292
|28ч (⇵2)
|18.02.2021
|из 🇹🇿Аруши
|49 438
|45ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|62 726
|15ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|68 202
|30ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|69 981
|45ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Виктории-Фоллс
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Виктории-Фоллс, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кейптаун
- 11.12.202026.12.2020
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