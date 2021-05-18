Полезная информация о Дедугу
Что нужно знать о Дедугу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дедугу
19:2220
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Дедугу
|По-английски
|Dedougou
|Столица региона
|Дедугу является столицей региона
|Население города
|45 341 чел.
|Аэропорт
|Дедугу DGU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|302 м. от уровня моря