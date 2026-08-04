Да, у нас есть и водные прогулки, и экскурсии в музеи, галереи и на выставки. Водные программы включают речные и прогулки по каналам, круизы на теплоходах и небольшие прогулочные рейсы.

По музеям и выставкам бывают как классические обзорные экскурсии, так и авторские маршруты с акцентом на конкретные темы, эпохи или коллекции.

Входные билеты часто уже включены в стоимость экскурсии, но иногда оплачиваются отдельно на месте или при бронировании.

В блоке «Что включено» на странице каждой программы мы отдельно указываем, входит ли билет в стоимость, нужно ли доплатить на кассе или организатор помогает с покупкой заранее.