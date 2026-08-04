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Выбрала индивидуальную 8-ми часовую
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
Проехали по интересным, живописным местам, с познавательной информацией. Купались в Байкале, посетили термальный бассейн.
Спасибо за наше путешествие по берегу Байкала.
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FAQ — ответы на вопросы
Что такое ХорошоТам и чем вы отличаетесь от обычных сайтов с экскурсиями?
ХорошоТам — это онлайн-платформа бронирования нескучных экскурсий и многодневных туров от местных гидов и проверенных организаторов по России и по всему миру.
Мы собираем на одной площадке авторские программы, нестандартные форматы и классические маршруты, чтобы вы могли сравнить варианты и выбрать именно «свою» прогулку — от камерной прогулки по дворам до насыщенного тура на несколько дней.
У вас действительно авторские и «нескучные» экскурсии, а не просто стандартные автобусные туры?
Да. Основной фокус ХорошоТам — живые авторские программы от местных гидов: прогулки, гастро-маршруты, квесты, выезды на природу, активные туры и многодневные путешествия.
Массовые «экскурсии по учебнику» и безликие автобусные туры не являются нашей целью. Мы отбираем форматы, где есть личный опыт гида, интересные истории, необычные точки и ощущение настоящего путешествия.
В каких городах и странах вы работаете? Это только экскурсии в Москве или по всему миру?
На ХорошоТам можно найти экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России, а также в популярных туристических направлениях Европы, Азии и по всему миру в 105 странах.
Мы развиваемся как международный агрегатор: на платформе представлено 1091 город в 105 странах — от классических столиц до небольших атмосферных мест, куда обычно не добираются массовые туры.
Какие форматы есть на сайте horosho-tam.ru: прогулки, квесты, многодневные туры?
На сайте представлены разные форматы, чтобы можно было подобрать программу под свой стиль отдыха:
- авторские пешеходные прогулки и экскурсии с местными жителями;
- обзорные экскурсии на авто, минивэнах и автобусах;
- водные прогулки, речные круизы и экскурсии на теплоходах и катерах;
- экскурсии в музеи, выставки и галереи, иногда уже с включёнными входными билетами;
- тематические маршруты: история, архитектура, городские легенды, кино, субкультуры;
- гастротуры, дегустации, бары и кафе с историями от местных;
- детские и семейные экскурсии, квесты и игровые маршруты;
- выезды на природу, туры выходного дня, походы и активные форматы;
- многодневные туры с проживанием, переездами и насыщенной программой.
Есть ли у вас водные прогулки и экскурсии в музеи? Билеты входят в стоимость?
Да, у нас есть и водные прогулки, и экскурсии в музеи, галереи и на выставки. Водные программы включают речные и прогулки по каналам, круизы на теплоходах и небольшие прогулочные рейсы.
По музеям и выставкам бывают как классические обзорные экскурсии, так и авторские маршруты с акцентом на конкретные темы, эпохи или коллекции.
Входные билеты часто уже включены в стоимость экскурсии, но иногда оплачиваются отдельно на месте или при бронировании.
В блоке «Что включено» на странице каждой программы мы отдельно указываем, входит ли билет в стоимость, нужно ли доплатить на кассе или организатор помогает с покупкой заранее.
Кто проводит экскурсии и туры: вы сами или местные гиды и компании?
Экскурсии и туры проводят местные гиды, профессиональные экскурсоводы и специализированные туркомпании в конкретных городах и регионах.
ХорошоТам выступает как платформа и агрегатор: мы соединяем путешественников с сильными местными экспертами, а не создаём конвейерные программы «из одного офиса».
Как вы отбираете гидов и организаторов? Можно ли доверять тем, кого я вижу на сайте?
Мы работаем только с проверенными партнёрами: местными компаниями, крупными сервисами и частными гидами, которые проходят модерацию.
При отборе мы смотрим на качество программ, опыт работы, отзывы и реальные результаты. На сайте вы видите рейтинг, подробное описание, реальные фотографии и отзывы — по ним легко понять, к кому именно вы идёте и чего ждать от маршрута.
Чем ХорошоТам отличается от других сервисов экскурсий?
Мы не делим рынок на «обычные» и «авторские» экскурсии. На ХорошоТам собраны именно нескучные экскурсии и многодневные туры от крутых местных гидов и организаторов, в том числе авторские форматы.
Часть программ проводится через крупных туроператоров и экскурсионных агентств, другая часть — напрямую от локальных команд и независимых частных гидов и экскурсоводов. В итоге вы получаете расширенный выбор нестандартных маршрутов в одном месте и можете сравнивать форматы, цены и отзывы, не открывая десяток разных сайтов.
Как происходит бронирование экскурсии или тура на сайте ХорошоТам?
Процесс бронирования стараемся делать максимально понятным:
- выбираете город, даты и формат — групповая экскурсия, фото-прогулка, квест, индивидуальный маршрут, многодневный тур;
- открываете страницу программы и изучаете описание, стоимость, что включено, условия отмены и отзывы;
- нажимаете «Забронировать», заполняете данные и вносите предоплату или полную стоимость — в зависимости от условий конкретного мероприятия;
- получаете подтверждение бронирования и ваучер с деталями: место и время встречи, контакты организатора, размер доплаты (если она предусмотрена).
Безопасно ли оплачивать экскурсии и туры через ваш сайт?
Да. Оплата на сайте проходит через интернет-эквайринг ТБанка.
Для оплаты вы переходите на защищённую платёжную страницу ТБанка.
Мы не получаем, не храним и не обрабатываем данные банковских карт. Банк передаёт нам только статус платежа.
Можно ли отменить или перенести экскурсию? Как работают возвраты?
Условия отмены и возврата зависят от конкретной программы и партнёра, поэтому мы всегда показываем их заранее.
Основное правило: Возврат всегда 100%, если вы отменяете экскурсию до начала которой более 48 часов. Так же всегда возвращаем предоплату полностью, если отмена произошла организатором или гидом.
- на странице экскурсии или тура всегда указано, за сколько дней или часов можно отменить бронь с полным или частичным возвратом;
- там же указана возможность переноса даты и особые условия;
- в случае форс-мажора (погода, болезнь и т.п.) действуют правила конкретного организатора.
Основная информация о возвратах и отмене дублируется в процессе бронирования и в ваучере — без «мелкого шрифта» в последний момент.
Могу ли я задать вопрос гиду до бронирования и уточнить детали?
Да, для многих программ доступна возможность задать вопрос до оплаты: можно уточнить уровень физической нагрузки, формат транспорта, детали маршрута, подходит ли экскурсия детям и т.д.
Если по конкретной экскурсии или туру нужна дополнительная информация, вы можете написать организатору или в нашу поддержку — поможем подобрать удобный вариант.
Подойдут ли ваши экскурсии для детей, школьников и семейных поездок?
Да. Есть специальные детские, школьные и семейные программы, маршруты в формате игры или квеста и туры с комфортным темпом.
В описании экскурсии мы отмечаем возрастные рекомендации, уровень нагрузки и особенности маршрута — так вы заранее понимаете, подойдёт ли программа для семьи с детьми, коляской или пожилыми родственниками.
Что такое групповые, индивидуальные, экскурсии в мини-группах и многодневные авторские туры?
У нас есть несколько форматов экскурсий и туров — от сборных групп до камерных путешествий с личным гидом. Краткое сравнение форматов:
|Формат
|Для кого подойдёт
|Как проходит
|В чём плюс
|Групповая экскурсия
|Тем, кто хочет выгодную цену и не против компании других туристов
|Фиксированное время, сборная группа, маршрут заранее задан
|Самая доступная цена на человека и живая атмосфера
|Экскурсия в мини-группе
|Пары, небольшие компании, семьи с детьми
|Небольшая группа, как правило 4–12 человек, гид успевает уделить внимание каждому
|Меньше участников, больше общения и внимания от гида
|Индивидуальная экскурсия
|Тем, кто хочет максимум гибкости и персональный подход
|Только вы и ваш гид, время начала и акценты маршрута можно согласовать заранее
|Можно настроить темп, программу и остановки под свои интересы
|Многодневный авторский тур
|Путешественники, которые хотят погрузиться в регион на несколько дней
|Готовый маршрут на 2–3 дня и дольше с проживанием, переездами и экскурсиями
|Логистика и программа уже продуманы, остаётся просто ехать и получать впечатления
Если хотите недорого познакомиться с городом, выбирайте групповую экскурсию. Если важнее комфорт и меньше людей рядом, лучше экскурсия в мини-группе. Если нужен маршрут под себя, выбирайте индивидуальный формат. Если планируете поездку на несколько дней с расписанной программой, удобнее многодневный тур.
Какие бывают необычные форматы экскурсий и туров?
Помимо классических обзорных прогулок, на платформе есть много нестандартных форматов:
- гастро-экскурсии с дегустациями и маршрутами по локальным кафе и рынкам;
- прогулки по дворам, крышам, набережным, творческим и индустриальным кварталам;
- фотопрогулки и туры с личным фотографом;
- городские квесты и игровые маршруты для детей и взрослых;
- выезды на природу, походы, сплавы, туры в горы;
- авторские многодневные путешествия с проживанием и насыщенной программой.
Если стандартные автобусные экскурсии вам наскучили, на ХорошоТам можно найти более живые и запоминающиеся форматы.
Почему лучше бронировать экскурсии и туры заранее онлайн, а не искать на месте?
Онлайн-бронирование помогает избежать случайных и не всегда качественных предложений на месте.
- вы выбираете из десятков авторских программ, а не из пары объявлений рядом с отелем;
- заранее видите цену, маршрут, фотографии и отзывы реальных людей;
- бронируете место на конкретную дату и время и не рискуете, что всё будет занято;
- экономите время в поездке и спокойно планируете остальные дни.
В итоге отдых получается спокойнее, а впечатлений — больше.
Если я не нашёл подходящую экскурсию или тур, вы можете помочь подобрать что-то под меня?
Для начала попробуйте использовать фильтры по городу, дате, длительности, формату, языку и бюджету — часто нужная программа просто «спрятана».
Если подходящей экскурсии или тура всё равно не нашлось, напишите нам: расскажите, куда вы едете, на сколько дней и в каком формате хотите отдыхать. Мы поможем с подбором или предложим альтернативные маршруты, чтобы ваше путешествие точно получилось нескучным.
На каких языках проходят экскурсии и туры?
Язык программы зависит от города и организатора. Маршруты доступны на русском, иногда английском и на местном языках.
На странице каждой экскурсии и тура мы отдельно указываем, на каком языке проводит гид, есть ли русскоязычные группы и доступны ли другие языки.
Как с вами связаться, если возник вопрос или проблема с бронированием?
Если возник вопрос по конкретной экскурсии или туру, проще всего написать организатору через форму на странице заказа или в личном кабинете — так он сразу увидит ваш запрос, дату и номер брони.
По общим вопросам работы сервиса, оплат или возвратов можно обратиться в нашу поддержку: контакты и формы связи указаны внизу сайта и в разделе «Контакты». Мы стараемся отвечать как можно быстрее и помочь разобраться в любой ситуации.
Нужно ли регистрироваться на сайте, чтобы забронировать экскурсию или тур?
В большинстве случаев для бронирования достаточно указать контактные данные и данные участников. Личный кабинет помогает отслеживать заказы, переписку с гидами и ваучеры, он создается автоматически при создании заказа.
В каких городах сейчас чаще всего бронируют экскурсии?
Рейтинг городов на сайте живой и постоянно меняется, но за последний месяц чаще всего бронируют экскурсии в крупных и популярных направлениях — как по России, так и за рубежом.
Сейчас в числе лидеров по бронированиям:
- Санкт-Петербург — классика маршрутов по набережным, крышам, музеям и ночным разводкам мостов.
- Москва — авторские прогулки по центру, рекам, дворам и современным районам.
- Стамбул — колоритные экскурсии по старому городу, проливу Босфор и азиатской части.
- Дубай — обзорные туры по футуристическому городу, пустынные сафари и морские прогулки.
- Тбилиси — атмосферные прогулки по старому городу, серным баням и винным районам.
- Сочи — море, горы, Красная Поляна и выезды по окрестностям.
- Калининград — немецкое наследие, побережье и выезды на Куршскую косу.
- Минск — прогулки по историческим кварталам, набережным и окрестностям.
- Шарм-эш-Шейх — морские прогулки, поездки в пустыню и выезды к историческим местам.
- Самарканд — настоящая сказка Востока с авторскими маршрутами по древнему городу.
Полный актуальный список направлений и всех доступных городов можно посмотреть здесь: все 1091 города.
Сколько у вас сейчас экскурсий, туров, гидов и отзывов?
Цифры постоянно растут. По состоянию на 7 августа 2026 года на сайте:
- 45595 экскурсий в 1091 городе из 105 стран
- 7985 многодневных туров
- 11031 местных гидов и авторов маршрутов
- 2455844 отзыва от туристов, уже сходивших на экскурсии и туры
Статистика обновляется автоматически, поэтому вы видите актуальное количество предложений и отзывов.