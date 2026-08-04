Мои заказы
НАЙТИ

Нескучные экскурсии в 105 странах и 1091 городе

Путешествуйте, наслаждайтесь, повторяйте!
Экскурсии в 105 странах
и 1091 городе
11031 гид с
2455844 отзывами
45595 экскурсий и
7985 туров

Топ-30 стран, где отдыхают наши путешественники в августе


В этих городах чаще всего бронируют экскурсии на август и сентябрь в 2026 году

Новые экскурсии

Эксклюзивная Турция. Премиум-неделя на вилле в Аланье, где тебя ждёт всё самое лучшее
Эксклюзивная Турция. Премиум-неделя на вилле в Аланье, где тебя ждёт всё самое лучшее
от
144678
за чел.
Это не массовый тур и не обычный отельный отдых
ТурцияАнталья
Женский ретрит - перезагрузка на о. Бали: Убуд, Нуса-Пенида, Север Бали, Кута
Женский ретрит - перезагрузка на о. Бали: Убуд, Нуса-Пенида, Север Бали, Кута
от
170372
за чел.
Мы уже всё продумали. Вам осталось только разрешить себе поехать
ИндонезияУбуд
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (индивидуально)
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (индивидуально)
599
за всё
Пройти там, где гуляли Брижит Бардо, Ален Делон и Катрин Денёв и узнать секреты старого города
ФранцияНицца
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)
245
за чел.
Пройти там, где гуляли Брижит Бардо, Ален Делон и Катрин Денёв и узнать секреты старого города
ФранцияНицца
Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда - из Паттайи
Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда - из Паттайи
$
65
за чел.
Дворцы, храмы, небоскрёб и тайская кухня
ТаиландПаттайя
Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая ты
Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая ты
от
54900
за чел.
О путешествии. Этот тур
ТурцияСтамбул
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
119000
за чел.
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Шри-ЛанкаКоломбо
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
83000
за чел.
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
ТурцияАнталья

Отзывы на экскурсии

Н
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Дата посещения: 30 июл 2026
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Выбрала индивидуальную 8-ми часовую
читать дальшеуменьшить

экскурсию с гидом Анастасией.
Анастасия - прекрасный, грамотный экскурсовод, которая любит своё дело и старается передать знания другим!
Очень позитивный человек, замечательно всё рассказывает, столько всего знает по истории, по религии, по шаманизму, по обрядам.
Анастасия смогла увлечь моих внучек!!!)
День получился дождливый и у нас с собой ничего не было, и Анастасия всё организовала нам, зонты с дождивиками.
За что очень благодарны!
В ней столько энергии!)
Посещение Иволгинского дацана прошло значимо, очень познавательно. Анастасия помогла осуществить всё задуманное.
Посетив шаманский центр , узнали много интересного. Организовала индивидуальную беседу с шаманом.
За что очень благодарна ей!
Несмотря на дождь, день прошёл душевно так. Что мои внучки долго обнимали Анастасию).
Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсию!
Очень рекомендую всем профессиального гида Анастасию!

Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.+7
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Мы впервые были в Бурятии и мне очень хотелось посетить Иволгинский дацан, шаманский центр и места силы.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
читать дальшеуменьшить

гид оказался настоящим кладезем знаний. Отдельное спасибо за подачу материала: история переплеталась с древними легендами и современными реалиями настолько органично, что 12 часов пролетели как один миг. Видно, что человек не просто работает, а горит своим делом и бесконечно любит свою родину. Тактично, интеллигентно, но при этом невероятно увлекательно. Лучшая экскурсия за всю поездку на Кавказ!

Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!+2
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Дата посещения: 29 июл 2026
От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на яхте. Узнали много интересного
читать дальшеуменьшить

о яхтинге от Дмитрия. Ольга оказалось очень душевным человеком, приняла нас как родных, подробно рассказала об истории Черногории, а также о городе Бар. Помогла с сервировкой фуршета. Очень приятно было сыну получить подарок на день рождение от ребят с символом яхты.Прогулка на яхте подарила незабываемые впечатления: свежий ветер, живописные виды и приятная атмосфера, купание в море. Шкипер и его помощница профессионалы морского дела с большим десятилетним опытом. С удовольствием ещё раз воспользуемся их услугами. Удачи , ребята. Всех благ🙏

От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на
От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на
Вам был полезен этот отзыв?
И
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Дата посещения: 30 июл 2026
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает своей архитектурой и древними
читать дальшеуменьшить

фресками, а пещера удивляет подземными красотами.
Отдельное спасибо нашему гиду Лиляне! Умная, красивая женщина — и при этом невероятно тёплая в общении. Она так искренне любит Сербию, что эта любовь буквально передалась и нам: каждый факт, каждая деталь звучали не как заученный текст, а как личная история. Ещё и водит машину просто прекрасно — дорога прошла спокойно и комфортно, без суеты. Маршрут продуман, темп осмотра удобный, успеваешь и пофотографировать, и просто побыть в тишине, впитывая атмосферу.
Сербская природа, интересный рассказ и человеческое тепло — всё сложилось в идеальную картину!

Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает
Вам был полезен этот отзыв?
С
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
Дата посещения: 3 авг 2026
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
читать дальшеуменьшить

Очень веселый, общительный. Спасибо Вам, Шамиль, за прекрасный день, за интересные истории.
Отдельное спасибо нашему водителю. За прекрасную поездку. Аккуратный водитель, вежливый. Прекрасный собеседник.
Еще раз всем огромное спасибо! ♥️

Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Дата посещения: 5 авг 2026
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур все подробно рассказал про посещяемые места и саму Абхазию, поездка была очень интересной и комфортной!
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур
Вам был полезен этот отзыв?
А
Джвари, Мцхета, Шиомгвиме: путь сквозь века
Дата посещения: 4 авг 2026
Были на экскурсии с Мишей - замечательно провели время! Все прошло очень легко, в дружеской атмосфере, и при этом очень
читать дальшеуменьшить

информативно - на все наши вопросы и об истории, и о культуре, и о быте Грузии Миша всегда отвечал очень развёрнуто и интересно.
По итогу экскурсия оставила у нас море положительных эмоций и замечательных воспоминаний!

Были на экскурсии с Мишей - замечательно провели время! Все прошло очень легко, в дружеской атмосфере,
Были на экскурсии с Мишей - замечательно провели время! Все прошло очень легко, в дружеской атмосфере,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия
Дата посещения: 4 авг 2026
Экскурсию нам проводил Давид. Все грамотно рассказывал. Очень понравился монастырь в скалах в Вардзии, это чудо света. Всем советую посмотреть
Экскурсию нам проводил Давид. Все грамотно рассказывал. Очень понравился монастырь в скалах в Вардзии, это чудо света. Всем советую посмотреть
Экскурсию нам проводил Давид. Все грамотно рассказывал. Очень понравился монастырь в скалах в Вардзии, это чудо света. Всем советую посмотреть
Экскурсию нам проводил Давид. Все грамотно рассказывал. Очень понравился монастырь в скалах в Вардзии, это чудо света. Всем советую посмотреть
Экскурсию нам проводил Давид. Все грамотно рассказывал. Очень понравился монастырь в скалах в Вардзии, это чудо света. Всем советую посмотреть
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Дата посещения: 5 авг 2026
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Проехали по интересным, живописным местам, с познавательной информацией. Купались в Байкале, посетили термальный бассейн.
Спасибо за наше путешествие по берегу Байкала.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
По Волге на каяках
Дата посещения: 23 июл 2026
Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном не страшны никакие встречные
читать дальшеуменьшить

волны, баржи и т.п, он все предусмотрит, подскажет, поможет, и даже накормит вкусными фруктами и полезным батончиком. Так здорово повстречать человека, который увлечен своим делом. Иван, желаю Вам дальнейших успехов, всех благ, а всем, кто решится совершить прогулку на каяках по Волге, - получить удовольствие и море положительных эмоций, как я!

Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном
Вам был полезен этот отзыв?
На ХорошоТам путешественники оставили 2455844 отзыва

Чтобы прочитать все отзывы, перейдите в раздел экскурсий интересующего вас города в 105 странах

FAQ — ответы на вопросы

Что такое ХорошоТам и чем вы отличаетесь от обычных сайтов с экскурсиями?

ХорошоТам — это онлайн-платформа бронирования нескучных экскурсий и многодневных туров от местных гидов и проверенных организаторов по России и по всему миру.

Мы собираем на одной площадке авторские программы, нестандартные форматы и классические маршруты, чтобы вы могли сравнить варианты и выбрать именно «свою» прогулку — от камерной прогулки по дворам до насыщенного тура на несколько дней.

У вас действительно авторские и «нескучные» экскурсии, а не просто стандартные автобусные туры?

Да. Основной фокус ХорошоТам — живые авторские программы от местных гидов: прогулки, гастро-маршруты, квесты, выезды на природу, активные туры и многодневные путешествия.

Массовые «экскурсии по учебнику» и безликие автобусные туры не являются нашей целью. Мы отбираем форматы, где есть личный опыт гида, интересные истории, необычные точки и ощущение настоящего путешествия.

В каких городах и странах вы работаете? Это только экскурсии в Москве или по всему миру?

На ХорошоТам можно найти экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России, а также в популярных туристических направлениях Европы, Азии и по всему миру в 105 странах.

Мы развиваемся как международный агрегатор: на платформе представлено 1091 город в 105 странах — от классических столиц до небольших атмосферных мест, куда обычно не добираются массовые туры.

Какие форматы есть на сайте horosho-tam.ru: прогулки, квесты, многодневные туры?

На сайте представлены разные форматы, чтобы можно было подобрать программу под свой стиль отдыха:

  • авторские пешеходные прогулки и экскурсии с местными жителями;
  • обзорные экскурсии на авто, минивэнах и автобусах;
  • водные прогулки, речные круизы и экскурсии на теплоходах и катерах;
  • экскурсии в музеи, выставки и галереи, иногда уже с включёнными входными билетами;
  • тематические маршруты: история, архитектура, городские легенды, кино, субкультуры;
  • гастротуры, дегустации, бары и кафе с историями от местных;
  • детские и семейные экскурсии, квесты и игровые маршруты;
  • выезды на природу, туры выходного дня, походы и активные форматы;
  • многодневные туры с проживанием, переездами и насыщенной программой.
Есть ли у вас водные прогулки и экскурсии в музеи? Билеты входят в стоимость?

Да, у нас есть и водные прогулки, и экскурсии в музеи, галереи и на выставки. Водные программы включают речные и прогулки по каналам, круизы на теплоходах и небольшие прогулочные рейсы.

По музеям и выставкам бывают как классические обзорные экскурсии, так и авторские маршруты с акцентом на конкретные темы, эпохи или коллекции.

Входные билеты часто уже включены в стоимость экскурсии, но иногда оплачиваются отдельно на месте или при бронировании.

В блоке «Что включено» на странице каждой программы мы отдельно указываем, входит ли билет в стоимость, нужно ли доплатить на кассе или организатор помогает с покупкой заранее.

Кто проводит экскурсии и туры: вы сами или местные гиды и компании?

Экскурсии и туры проводят местные гиды, профессиональные экскурсоводы и специализированные туркомпании в конкретных городах и регионах.

ХорошоТам выступает как платформа и агрегатор: мы соединяем путешественников с сильными местными экспертами, а не создаём конвейерные программы «из одного офиса».

Как вы отбираете гидов и организаторов? Можно ли доверять тем, кого я вижу на сайте?

Мы работаем только с проверенными партнёрами: местными компаниями, крупными сервисами и частными гидами, которые проходят модерацию.

При отборе мы смотрим на качество программ, опыт работы, отзывы и реальные результаты. На сайте вы видите рейтинг, подробное описание, реальные фотографии и отзывы — по ним легко понять, к кому именно вы идёте и чего ждать от маршрута.

Чем ХорошоТам отличается от других сервисов экскурсий?

Мы не делим рынок на «обычные» и «авторские» экскурсии. На ХорошоТам собраны именно нескучные экскурсии и многодневные туры от крутых местных гидов и организаторов, в том числе авторские форматы.

Часть программ проводится через крупных туроператоров и экскурсионных агентств, другая часть — напрямую от локальных команд и независимых частных гидов и экскурсоводов. В итоге вы получаете расширенный выбор нестандартных маршрутов в одном месте и можете сравнивать форматы, цены и отзывы, не открывая десяток разных сайтов.

Как происходит бронирование экскурсии или тура на сайте ХорошоТам?

Процесс бронирования стараемся делать максимально понятным:

  1. выбираете город, даты и формат — групповая экскурсия, фото-прогулка, квест, индивидуальный маршрут, многодневный тур;
  2. открываете страницу программы и изучаете описание, стоимость, что включено, условия отмены и отзывы;
  3. нажимаете «Забронировать», заполняете данные и вносите предоплату или полную стоимость — в зависимости от условий конкретного мероприятия;
  4. получаете подтверждение бронирования и ваучер с деталями: место и время встречи, контакты организатора, размер доплаты (если она предусмотрена).
Безопасно ли оплачивать экскурсии и туры через ваш сайт?

Да. Оплата на сайте проходит через интернет-эквайринг ТБанка.

Для оплаты вы переходите на защищённую платёжную страницу ТБанка.

Мы не получаем, не храним и не обрабатываем данные банковских карт. Банк передаёт нам только статус платежа.

Можно ли отменить или перенести экскурсию? Как работают возвраты?

Условия отмены и возврата зависят от конкретной программы и партнёра, поэтому мы всегда показываем их заранее.

Основное правило: Возврат всегда 100%, если вы отменяете экскурсию до начала которой более 48 часов. Так же всегда возвращаем предоплату полностью, если отмена произошла организатором или гидом.

  • на странице экскурсии или тура всегда указано, за сколько дней или часов можно отменить бронь с полным или частичным возвратом;
  • там же указана возможность переноса даты и особые условия;
  • в случае форс-мажора (погода, болезнь и т.п.) действуют правила конкретного организатора.

Основная информация о возвратах и отмене дублируется в процессе бронирования и в ваучере — без «мелкого шрифта» в последний момент.

Могу ли я задать вопрос гиду до бронирования и уточнить детали?

Да, для многих программ доступна возможность задать вопрос до оплаты: можно уточнить уровень физической нагрузки, формат транспорта, детали маршрута, подходит ли экскурсия детям и т.д.

Если по конкретной экскурсии или туру нужна дополнительная информация, вы можете написать организатору или в нашу поддержку — поможем подобрать удобный вариант.

Подойдут ли ваши экскурсии для детей, школьников и семейных поездок?

Да. Есть специальные детские, школьные и семейные программы, маршруты в формате игры или квеста и туры с комфортным темпом.

В описании экскурсии мы отмечаем возрастные рекомендации, уровень нагрузки и особенности маршрута — так вы заранее понимаете, подойдёт ли программа для семьи с детьми, коляской или пожилыми родственниками.

Что такое групповые, индивидуальные, экскурсии в мини-группах и многодневные авторские туры?

У нас есть несколько форматов экскурсий и туров — от сборных групп до камерных путешествий с личным гидом. Краткое сравнение форматов:

ФорматДля кого подойдётКак проходитВ чём плюс
Групповая экскурсияТем, кто хочет выгодную цену и не против компании других туристовФиксированное время, сборная группа, маршрут заранее заданСамая доступная цена на человека и живая атмосфера
Экскурсия в мини-группеПары, небольшие компании, семьи с детьмиНебольшая группа, как правило 4–12 человек, гид успевает уделить внимание каждомуМеньше участников, больше общения и внимания от гида
Индивидуальная экскурсияТем, кто хочет максимум гибкости и персональный подходТолько вы и ваш гид, время начала и акценты маршрута можно согласовать заранееМожно настроить темп, программу и остановки под свои интересы
Многодневный авторский турПутешественники, которые хотят погрузиться в регион на несколько днейГотовый маршрут на 2–3 дня и дольше с проживанием, переездами и экскурсиямиЛогистика и программа уже продуманы, остаётся просто ехать и получать впечатления

Если хотите недорого познакомиться с городом, выбирайте групповую экскурсию. Если важнее комфорт и меньше людей рядом, лучше экскурсия в мини-группе. Если нужен маршрут под себя, выбирайте индивидуальный формат. Если планируете поездку на несколько дней с расписанной программой, удобнее многодневный тур.

Какие бывают необычные форматы экскурсий и туров?

Помимо классических обзорных прогулок, на платформе есть много нестандартных форматов:

  • гастро-экскурсии с дегустациями и маршрутами по локальным кафе и рынкам;
  • прогулки по дворам, крышам, набережным, творческим и индустриальным кварталам;
  • фотопрогулки и туры с личным фотографом;
  • городские квесты и игровые маршруты для детей и взрослых;
  • выезды на природу, походы, сплавы, туры в горы;
  • авторские многодневные путешествия с проживанием и насыщенной программой.

Если стандартные автобусные экскурсии вам наскучили, на ХорошоТам можно найти более живые и запоминающиеся форматы.

Почему лучше бронировать экскурсии и туры заранее онлайн, а не искать на месте?

Онлайн-бронирование помогает избежать случайных и не всегда качественных предложений на месте.

  • вы выбираете из десятков авторских программ, а не из пары объявлений рядом с отелем;
  • заранее видите цену, маршрут, фотографии и отзывы реальных людей;
  • бронируете место на конкретную дату и время и не рискуете, что всё будет занято;
  • экономите время в поездке и спокойно планируете остальные дни.

В итоге отдых получается спокойнее, а впечатлений — больше.

Если я не нашёл подходящую экскурсию или тур, вы можете помочь подобрать что-то под меня?

Для начала попробуйте использовать фильтры по городу, дате, длительности, формату, языку и бюджету — часто нужная программа просто «спрятана».

Если подходящей экскурсии или тура всё равно не нашлось, напишите нам: расскажите, куда вы едете, на сколько дней и в каком формате хотите отдыхать. Мы поможем с подбором или предложим альтернативные маршруты, чтобы ваше путешествие точно получилось нескучным.

На каких языках проходят экскурсии и туры?

Язык программы зависит от города и организатора. Маршруты доступны на русском, иногда английском и на местном языках.

На странице каждой экскурсии и тура мы отдельно указываем, на каком языке проводит гид, есть ли русскоязычные группы и доступны ли другие языки.

Как с вами связаться, если возник вопрос или проблема с бронированием?

Если возник вопрос по конкретной экскурсии или туру, проще всего написать организатору через форму на странице заказа или в личном кабинете — так он сразу увидит ваш запрос, дату и номер брони.

По общим вопросам работы сервиса, оплат или возвратов можно обратиться в нашу поддержку: контакты и формы связи указаны внизу сайта и в разделе «Контакты». Мы стараемся отвечать как можно быстрее и помочь разобраться в любой ситуации.

Нужно ли регистрироваться на сайте, чтобы забронировать экскурсию или тур?

В большинстве случаев для бронирования достаточно указать контактные данные и данные участников. Личный кабинет помогает отслеживать заказы, переписку с гидами и ваучеры, он создается автоматически при создании заказа.

В каких городах сейчас чаще всего бронируют экскурсии?

Рейтинг городов на сайте живой и постоянно меняется, но за последний месяц чаще всего бронируют экскурсии в крупных и популярных направлениях — как по России, так и за рубежом.

Сейчас в числе лидеров по бронированиям:

  • Санкт-Петербург — классика маршрутов по набережным, крышам, музеям и ночным разводкам мостов.
  • Москва — авторские прогулки по центру, рекам, дворам и современным районам.
  • Стамбул — колоритные экскурсии по старому городу, проливу Босфор и азиатской части.
  • Дубай — обзорные туры по футуристическому городу, пустынные сафари и морские прогулки.
  • Тбилиси — атмосферные прогулки по старому городу, серным баням и винным районам.
  • Сочи — море, горы, Красная Поляна и выезды по окрестностям.
  • Калининград — немецкое наследие, побережье и выезды на Куршскую косу.
  • Минск — прогулки по историческим кварталам, набережным и окрестностям.
  • Шарм-эш-Шейх — морские прогулки, поездки в пустыню и выезды к историческим местам.
  • Самарканд — настоящая сказка Востока с авторскими маршрутами по древнему городу.

Полный актуальный список направлений и всех доступных городов можно посмотреть здесь: все 1091 города.

Сколько у вас сейчас экскурсий, туров, гидов и отзывов?

Цифры постоянно растут. По состоянию на 7 августа 2026 года на сайте:

  • 45595 экскурсий в 1091 городе из 105 стран
  • 7985 многодневных туров
  • 11031 местных гидов и авторов маршрутов
  • 2455844 отзыва от туристов, уже сходивших на экскурсии и туры

Статистика обновляется автоматически, поэтому вы видите актуальное количество предложений и отзывов.