Рапа-Нуи, или остров Пасхи — один из самых отдалённых обитаемых островов в Тихом океане и одно из самых мистических мест на планете. В путешествии вы услышите мифы, легенды и версии о древних истуканах, которые остаются загадкой для исследователей. Узнаете о традициях, искусстве и языке местных жителей. Оцените красоту здешних пейзажей и ощутите особую атмосферу острова.

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Описание

Что вас ожидает

В поездке вас будем сопровождать я и местный водитель-гид. По правилам Рапа-Нуи, касающимся священных объектов, статуи можно посещать только с коренным жителем. По пути экскурсию буду вести я, а на объектах выступлю в качестве переводчика.

Ahu Akivi — вы увидите семь статуй, обращённых к морю, в то время как все остальные смотрят на остров. Почему так? Порассуждаем вместе.

Vinapu — изучим стены, поражающие высокой точностью подгонки камней и качеством кладки.

Puna Pau — посетим маленький кратер с красной туфовой породой, где древние рапануйцы создавали «красные шляпы» для статуй Моаи.

Orongo — здесь вы услышите о древней церемонии «Тангата-ману», когда на краю кратера участвовали в испытании на силу и ловкость, соревнуясь за роль «Человека-птицы». Я расскажу, что символизировал ритуал.

Akahanga — легенда связывает место с возможным захоронением Hotu Matu’a, великого вождя, который привёл первых поселенцев на остров.

Rano Raraku — это «фабрика» статуй Моаи на склонах вулкана. Перед вами предстанет самый узнаваемый символ острова, который воплощает в себе величие древних ремесленников.

Ahu Tongariki — после изучим ещё 15 истуканов, выстроенных вдоль платформы. Здесь вы оцените атмосферу одного из самых впечатляющих мест Рапа-Нуи.

Te Pito Kura, или «Пуп земли» — я расскажу о камне с особыми магнетическими свойствами и крупнейшей из всех статуй, когда-либо установленных на платформу.

Anakena — в завершение вы посетите пляж с белым песком, где красота природы встречается с наследием древней цивилизации.

Организационные детали