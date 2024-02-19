Добро пожаловать на остров Пасхи
Индивидуальная экскурсия на Острове Пасхи

Прикоснуться к тайнам легендарных статуй Моаи и познакомиться с культурой рапануйцев

Рапа-Нуи, или остров Пасхи — один из самых отдалённых обитаемых островов в Тихом океане и одно из самых мистических мест на планете.

В путешествии вы услышите мифы, легенды и версии о древних истуканах, которые остаются загадкой для исследователей. Узнаете о традициях, искусстве и языке местных жителей. Оцените красоту здешних пейзажей и ощутите особую атмосферу острова.
Добро пожаловать на остров Пасхи
Добро пожаловать на остров Пасхи
Добро пожаловать на остров Пасхи
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает

В поездке вас будем сопровождать я и местный водитель-гид. По правилам Рапа-Нуи, касающимся священных объектов, статуи можно посещать только с коренным жителем. По пути экскурсию буду вести я, а на объектах выступлю в качестве переводчика.

Ahu Akivi — вы увидите семь статуй, обращённых к морю, в то время как все остальные смотрят на остров. Почему так? Порассуждаем вместе.

Vinapu — изучим стены, поражающие высокой точностью подгонки камней и качеством кладки.

Puna Pau — посетим маленький кратер с красной туфовой породой, где древние рапануйцы создавали «красные шляпы» для статуй Моаи.

Orongo — здесь вы услышите о древней церемонии «Тангата-ману», когда на краю кратера участвовали в испытании на силу и ловкость, соревнуясь за роль «Человека-птицы». Я расскажу, что символизировал ритуал.

Akahanga — легенда связывает место с возможным захоронением Hotu Matu’a, великого вождя, который привёл первых поселенцев на остров.

Rano Raraku — это «фабрика» статуй Моаи на склонах вулкана. Перед вами предстанет самый узнаваемый символ острова, который воплощает в себе величие древних ремесленников.

Ahu Tongariki — после изучим ещё 15 истуканов, выстроенных вдоль платформы. Здесь вы оцените атмосферу одного из самых впечатляющих мест Рапа-Нуи.

Te Pito Kura, или «Пуп земли» — я расскажу о камне с особыми магнетическими свойствами и крупнейшей из всех статуй, когда-либо установленных на платформу.

Anakena — в завершение вы посетите пляж с белым песком, где красота природы встречается с наследием древней цивилизации.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле или минивэне, в зависимости от размера вашей компании, полное сопровождение гида, прохладительные напитки и печенье
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк — $80 с человека, действителен 10 дней, обед в кафе на пляже в конце поездки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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