Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Уютно расположившийся в департаменте Морская Шаронтэ, город 🏙️ Ля Рошель является настоящей жемчужиной этого региона. Гармонично сочетая в себе огромное историческое прошлое и богатую коммерческую деятельность, Ля Рошель сильно отличается своей грациозностью и неприступностью.

Вход в старый порт охраняют три величественные башни, с которых открывается прекрасный вид на близлежащие острова. Каждый год город собирает под своими стенами огромное количество туристов благодаря своей внутренней атмосфере и блестящей архитектуре. Прогулки по морю добавляют посетителям города нотку романтизма, вы можете своими глазами увидеть стены неприступного Форт Боярд или сделать высадку на остров 🏝️ Рэ… Идеальный мягкий климат поддержит ваше настроение, а для любителей утонченного коньяка и устриц лучшего места не найти. Огромное количество модных бутиков дополняет картину идеального места для туристов.

В нашу экскурсию ⛳ входит пешеходная прогулка 👣 по исторической части города. По желанию клиента визит музеев и дегустация коньячных напитков (коньяк, крепленое вино 🍷 «Пино де Шаронт», ликеры).