Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Ля Рошель

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Ля Рошель
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Обзорная экскурсия по Ля Рошель
Уютно расположившийся в департаменте Морская Шаронтэ, город 🏙️ Ля Рошель является настоящей жемчужиной этого региона. Гармонично сочетая в себе огромное историческое прошлое и богатую коммерческую деятельность, Ля Рошель сильно отличается своей грациозностью и неприступностью.
Вход в старый порт охраняют три величественные башни, с которых открывается прекрасный вид на близлежащие острова. Каждый год город собирает под своими стенами огромное количество туристов благодаря своей внутренней атмосфере и блестящей архитектуре. Прогулки по морю добавляют посетителям города нотку романтизма, вы можете своими глазами увидеть стены неприступного Форт Боярд или сделать высадку на остров 🏝️ Рэ… Идеальный мягкий климат поддержит ваше настроение, а для любителей утонченного коньяка и устриц лучшего места не найти. Огромное количество модных бутиков дополняет картину идеального места для туристов.
В нашу экскурсию ⛳ входит пешеходная прогулка 👣 по исторической части города. По желанию клиента визит музеев и дегустация коньячных напитков (коньяк, крепленое вино 🍷 «Пино де Шаронт», ликеры).
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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