Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Если ваш путь к горнолыжным трассам пролегает через Гренобль, попробыйте уделить этому городу несколько часов вашего внимания, он этого стоит! Я приглашаю вас на экскурсию ⛳ по этому древнему бастиону на пути из Вьенн, процветающего города периода античности, в Рим. Гуляя по улочкам столицы ⭐️ департамента Изер, мы поговорим о её истории 📖 и эволюиции от галло-римского поселения Куларо до современного Гренобля, научного и студенческого центра французских Альп. Мы с вами поразмышляем о значении термина Дофин короля и о его связи с исторической территорией Дофине, главным городом которой является Гренобль; поговорим о роли, которую сыграло Дофине в революционных событиях. Мы задержимся у дома где родился Стендаль на улице Жан-Жака Руссо и у гастрономоческого ресторана Оберж Наполеон на улице Монторж. Именно здесь остановился Император 7 марта 1815 года, на пути своего триумфального возвращения к власти после заточения на острове 🏝️ Эльбы. Позже он сказал: "До Гренобля я был авантюристом; в Гренобле я стал государем". Говоря об истори Гренобля нельзя не упомянуть о значении его эпископата, основанного в IV веке. Мы остановимся на площади Нотр Дам у старинного епископского архитектурного ансамбля и заглянем в его музей 🖼. Также, мы обязательно зайдём в коллегиальную церковь ⛪ Сент-Андре, датированную 13 веком. За чашечкой кофе в одном из старейших французских кафе, расположенном на уютной площади перед церковью, я расскажу вам почему имено здесь установлен памятник славному рыцарю без страха и упрёка. В заключении нашего знакомства с городом, мы поднимемся к военному форту Бастилия на подъёмнике "шары", работающем с 1934 года. Отсюда вы сможете запечатлеть живописную панораму на Гренобль, окружённый белоснежными вершинами. Стендаль сказал в своё время: " У меня нет сил описать восхитительный вид, меняющийся каждые 100 шагов, который открывается с Бастилии!"