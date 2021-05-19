Полезная информация о Порт-о-Франсэ
Что нужно знать о Порт-о-Франсэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-о-Франсэ
09:0102
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Французские Южные территории
|Название города
|Порт-о-Франсэ
|По-английски
|Port-aux-Francais
|Это столица
|Порт-о-Франсэ является столицей Французских Южных территории
|Население города
|45 чел.
|Часовой пояс
|Indian/Kerguelen
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря