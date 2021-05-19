Полезная информация о Порт-о-Франсэ

Что нужно знать о Порт-о-Франсэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-о-Франсэ
09:0102
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаФранцузские Южные территории
Название городаПорт-о-Франсэ
По-английскиPort-aux-Francais
Это столицаПорт-о-Франсэ является столицей Французских Южных территории
Население города45 чел.
Часовой поясIndian/Kerguelen
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Порт-о-Франсэ на карте