Прогуляться по очаровательному центру города и узнать много интересного о его архитектуре и символах
Старинный ганзейский Росток возник на берегу реки Варнов ещё в 12 веке. Когда-то он был крупным портом ГДР и центром судостроения восточной Германии.
Сегодня облик города — это удивительное сочетание ганзейской кирпичной готики и архитектуры времён ГДР. Пройдёмся по улочкам Ростока под разговоры о его прошлом и настоящем.
Сегодня облик города — это удивительное сочетание ганзейской кирпичной готики и архитектуры времён ГДР. Пройдёмся по улочкам Ростока под разговоры о его прошлом и настоящем.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старый центр города очарует вас своей атмосферой и причудливыми строениями. На пешеходной экскурсии вы увидите:
- городскую Ратушу,
- церковь Святой Марии с астрономическими часами 15 века,
- руины городской стены и ворот,
- бывшие портовые склады на набережной Варнов,
- монастырь Святого креста,
- здание одного из самых старых немецких университетов,
- «Фонтан жизнерадостности», имеющий в народе совсем неприличное название,
- и многое другое.
Во время прогулки вы узнаете интересные факты из истории города и его жителей, например, почему число 7 стало символом Ростока. Остальные подробности — на экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Университетской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ростоке
Провела экскурсии для 471 туриста
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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