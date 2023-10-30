Росток - кирпичная готика и социализм

Прогуляться по очаровательному центру города и узнать много интересного о его архитектуре и символах

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Старинный ганзейский Росток возник на берегу реки Варнов ещё в 12 веке. Когда-то он был крупным портом ГДР и центром судостроения восточной Германии.

Сегодня облик города — это удивительное сочетание ганзейской кирпичной готики и архитектуры времён ГДР. Пройдёмся по улочкам Ростока под разговоры о его прошлом и настоящем.
Росток - кирпичная готика и социализм
Росток - кирпичная готика и социализм
Росток - кирпичная готика и социализм
Росток - кирпичная готика и социализм
Росток - кирпичная готика и социализм
Росток - кирпичная готика и социализм
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
13
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый центр города очарует вас своей атмосферой и причудливыми строениями. На пешеходной экскурсии вы увидите:

  • городскую Ратушу,
  • церковь Святой Марии с астрономическими часами 15 века,
  • руины городской стены и ворот,
  • бывшие портовые склады на набережной Варнов,
  • монастырь Святого креста,
  • здание одного из самых старых немецких университетов,
  • «Фонтан жизнерадостности», имеющий в народе совсем неприличное название,
  • и многое другое.

Во время прогулки вы узнаете интересные факты из истории города и его жителей, например, почему число 7 стало символом Ростока. Остальные подробности — на экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Университетской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Ростока

Росток - кирпичная готика и социализм
Индивидуальная
2 часа
Росток - кирпичная готика и социализм
Университетская площадь
Завтра
1 ноя
7 ноя
8 ноя
150 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Ростоке
Все экскурсии в Ростоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ