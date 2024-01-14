Полюбоваться искусно украшенными святынями, попробовать прасаду и поймать дзен
Программа будет насыщенной, интересной и максимально расслабляющей, ведь мы посетим храмы Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира. Будем медитировать и релаксировать во время йоги-нидры. Завершим тур в необычном городе Ауровиль и окунёмся в колониальное прошлое Пондичерри.
янв
Описание
Организационные детали
Прилететь в Индию можно любым рейсом в любой из городов (Дели, Мумбаи, Гоа и др.) Далее — внутренний перелёт в аэропорт города Тирупати.
Вы можете добраться на прямом рейсе «Аэрофлота»: вылет 14.01 вечером в 19:30 и прибытие в Дели утром 15.01. в 03:20. Обратный вылет из Индии 24.01 в 05:00. Мы поможем вам подобрать рейс Дели —Тирупати и обратный рейс Ченнай — Дели.
Программа тура по дням
Прибытие в Тирупати
Добро пожаловать в Тирупати! Как только соберёмся полным составом, отправимся в отель на заселение и отдых после дороги. Затем встретимся с гидом и обсудим важные организационные моменты путешествия. Вечер будет в вашем распоряжении: вы сможете прогуляться по городу, покататься на тук-туках и посетить местный храм. Рекомендуем поужинать в кафе южноиндийской кухни.
Храм Воздуха в Калахасти и переезд Махабалипурам
После завтрака покинем Тирупати и направимся в Калахасти, расположенный совсем недалеко. В этом городке находится храм Дакшина Кайласам с лингамом Шивы. Полюбуемся архитектурой святого места, поучаствуем в пудже и получим прасаду — освящённое угощение.
После этого пообедаем и поедем в Махабалипурам. Остаток дня предлагаем провести размеренно, наслаждаясь шумом океана. Вечером попрактикуем йогу-нидру, которая способствует снижению напряжённости и беспокойства. Сегодня переночуем в местном отеле.
Достопримечательности Махабалипурама
После завтрака пойдём гулять по городу. Увидим Панч Ратхас — пять монолитных храмовых построек, созданных паллавами в начале VII века нашей эры. Затем посетим Кришна Мандапан, один из важнейших кришнаитских храмов Южной Индии. Поверхность его стен покрыта фигурами Кришны, других богов, животных и птиц.
Далее заглянем в храм Шор, построенный из гранитных блоков, датируемый VII веком нашей эры. После этого вернёмся в отель.
«Город 1000 гопур»: храм Земли
Утром отправимся в Канчипурам, один из семи священных индуистских городов, который также прозвали «город 1000 гопур». Паломники стекаются сюда, чтобы получить знания о джайнизме, индуизме и буддизме. Мы тоже не упустим возможность просветиться: посетим храмы Камакши Амман, где освящают женские украшения, что благоприятно сказывается на энергии. Также зайдём в Экамбарешвара. Его главное святилище содержит земляной лингам.
Пообедав, поедем в Тируваннамалай. Вечером вновь снимем напряжение практикой йоги.
Тируваннамалай: храм Огня и Рамана Ашрам
Сегодня исследуем город у подножия холма Аруначала. Отправимся в храм Аннамалаияра, посвящённому Шиве. Он занимает в шиваизме особое место, ведь является одним из храмов пяти стихий и связан с огнём.
Затем посетим Рамана Ашрам. Именно в Тируваннамалае жил Рамана Махарши, известный гуру. Сотни его последователей приезжают в город, чтобы поучаствовать в церемониях, которые проводятся в его ашраме. Вы также сможете принять участие в пудже или пении банджанов.
Далее поднимемся к пещерам, где медитировал Рамана Махарши, отдохнём и полюбуемся гопурами, башнями, храма Огня.
Город Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм Воды
Завтракаем и едем в Тричи. В городе яркие и оживлённые улицы, колоритный базар, а ещё, если пересечь реку по мосту, вы окажетесь на Шрирангаме — острове, который является святым местом паломничества. Здесь мы осмотрим храм Ранганатхи, один из самых больших в Индии, посвящённых Вишну.
Далее, конечно, посетим Джамбукешварар или храм Воды. В святилище Джамбукешвары есть подземный ручей. Если позволит время заглянем в церковь «Our Lady of Lourdes».
Вечером по традиции попрактикуем йогу-нидру.
Храмы Эфира и богини Дурги в Чидамбараме
Нам предстоит преодолеть путь длиной в 3 часа, чтобы добраться до Чидамбарама. В этом городке расположился храм Тиллаи Натараджа, посвящённый богу Шиве в его ипостаси Натараджа, который представляет собой танцующего Шиву. Храм был построен в X веке и считается одним из самых древних храмов в Индии. Он также известен как храм Эфира. Затем посетим храм богини Дурги.Завершим день расслабляющей йогой-нидрой.
Необычный Ауровиль
С утра, если повезёт, поучаствуем в пудже, а после нас ждёт дорога до Ауровиля. Город был основан в 1968 году. Идея заключалась в создании поселения, доступного для людей всего мира. Здесь нет общепринятой религии. По прибытии заселимся в отель и отдохнём. Вы сможете погулять по городку и получить первое представление о нём.
Сердце Ауровиля - Матримандир
Сегодня посетим главную достопримечательность города — Матримандир или храм Матери. Попадая сюда, наполняешься умиротворением. Строение представляет собой гигантский шар, высотой с многоэтажный дом, покрытый пластинами в виде сферических дисков. Внутри, под куполом, находится комната для медитаций. Снимать на территории храма запрещено, поэтому будем полностью наслаждаться моментом.
Пондичерри
После завтрака отправимся в Пондичерри, бывшую французскую колонию. Прогуляемся по историческому центру и полюбуемся его архитектурой. Заглянем в базилику Святого Сердца Иисуса, увидим резиденцию губернатора Радж Нивас и знаменитый Ашрам Ауробиндо. Также побываем в церкви Богоматери Ангелов и Ботаническом саду, где снимали фильм «Жизнь Пи». Осмотрим мемориал, посвящённый жителям Французской Индии, погибшим за страну во время Первой мировой войны.
Окончание тура
Отправимся в аэропорт Ченнаи для вылета в Дели или любой другой удобный город. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тирупати, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Ченнаи или любой другой город, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.