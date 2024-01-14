После завтрака покинем Тирупати и направимся в Калахасти, расположенный совсем недалеко. В этом городке находится храм Дакшина Кайласам с лингамом Шивы. Полюбуемся архитектурой святого места, поучаствуем в пудже и получим прасаду — освящённое угощение.

После этого пообедаем и поедем в Махабалипурам. Остаток дня предлагаем провести размеренно, наслаждаясь шумом океана. Вечером попрактикуем йогу-нидру, которая способствует снижению напряжённости и беспокойства. Сегодня переночуем в местном отеле.