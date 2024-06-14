Описание тура
Организационные детали
Сейчас из Гоа возможны только стыковочные рейсы (подбираем для вас рейсы индивидуально). Из Дели, Мумбаи, Джайпура рейсы прямые.
Возможно проведение тура в течение 2 дней (без первого дня программы) с началом в Варанаси.
Проживание. В отеле SV Grand Varanasi или другом такого же уровня (2-3*), размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
Встретим вас в аэропорту Варанаси в 18:30. Вы также можете прилететь из Гоа (поможем с приобретением билетов), тогда встреча состоится в аэропорту Гоа в 14:00. По прибытии отвезём вас в отель. Отдых.
Экскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения Ганге
После завтрака в 08:00 отправляемся в Сарнатх — одно из четырёх главных священных для буддистов мест: считается, что Будда прочёл здесь свою первую проповедь. Вы посмотрите на ступу Дхамекх и развалины монастырей, храм Мулгандха Кути Вихар, построенный в 1931 году, и cтупу Чаукханди. Заглянем в Археологический музей.
Около 13:30 вернёмся в отель, и у вас будет 2 часа на отдых. Затем посетим храм Каши Вишванатх, посвящённый Шиве и являющийся местом индуистского паломничества. После пройдёмся по рынку — вы сможете приобрести уникальные сувениры.
Вечером вас ждёт церемония поклонения священной реке Ганге — Ганга аарти. Это ежедневно проводимый красочный ритуал, во время которого участники поют гимны, совершают воскуривания благовоний и камфоры и зажигают масляные лампы. (При желании можно посмотреть на церемонию с лодки или крыши храма).
Рассвет на Ганге, достопримечательности современного Варанаси
Сегодня ранний подъём. Уже в 05:00 мы отправимся на прогулку по старой части Варанаси, чтобы успеть встретить рассвет, проплывая на лодке по священной Ганге вдоль известных гхатов (Дашашвамедх Гхат, Панчганга Гхат, Аси Гхат, Маникарника Гхат), где горят вечные погребальные костры.
К 09:00 вернёмся в отель, позавтракаем и в 12:00 пойдём исследовать уже современную часть города. Вы посмотрите на университет Бхарати Хинду и индуистские храмы. К 17:00 прибудем в аэропорт Варанаси. (Вылет прямым рейсом в Гоа — в 19:00).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в первый день и трансфер в аэропорт Варанаси в заключительный день
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Проживание в отеле в Варанаси 2-3
- 2 завтрака
- Переезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Лодка ~ 20 $ на человека
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 15 $
- Поможем с приобретением авиабилетов до и из Варанаси
- Возможно проведение тура в течение 2 дней (без первого дня программы) с началом в Варанаси
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты