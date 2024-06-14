После завтрака в 08:00 отправляемся в Сарнатх — одно из четырёх главных священных для буддистов мест: считается, что Будда прочёл здесь свою первую проповедь. Вы посмотрите на ступу Дхамекх и развалины монастырей, храм Мулгандха Кути Вихар, построенный в 1931 году, и cтупу Чаукханди. Заглянем в Археологический музей.

Около 13:30 вернёмся в отель, и у вас будет 2 часа на отдых. Затем посетим храм Каши Вишванатх, посвящённый Шиве и являющийся местом индуистского паломничества. После пройдёмся по рынку — вы сможете приобрести уникальные сувениры.

Вечером вас ждёт церемония поклонения священной реке Ганге — Ганга аарти. Это ежедневно проводимый красочный ритуал, во время которого участники поют гимны, совершают воскуривания благовоний и камфоры и зажигают масляные лампы. (При желании можно посмотреть на церемонию с лодки или крыши храма).