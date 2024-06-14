Индивидуальное знакомство со священным Варанаси и его пригородом Сарнатх

Увидеть буддийские и индуистские святыни, проплыть по Гангу и посмотреть на ритуал поклонения реке
Приглашаем познакомиться с одним из наиболее важных мест паломничества в Индии — городом Варанаси, основанным, по легенде, Шивой около 5000 лет назад, и его пригородом, где, по преданиям, Будда прочёл
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свою первую проповедь. Вы увидите древние храмы и развалины монастырей, побываете в археологическом музее. Мы полюбуемся пробуждением дня, проплывая на лодке по священной Ганге вдоль известных гхатов. А также вас ждёт яркая и атмосферная церемония Ганга аарти.

Индивидуальное знакомство со священным Варанаси и его пригородом Сарнатх
Индивидуальное знакомство со священным Варанаси и его пригородом Сарнатх
Индивидуальное знакомство со священным Варанаси и его пригородом Сарнатх
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30

Описание тура

Организационные детали

Сейчас из Гоа возможны только стыковочные рейсы (подбираем для вас рейсы индивидуально). Из Дели, Мумбаи, Джайпура рейсы прямые.
Возможно проведение тура в течение 2 дней (без первого дня программы) с началом в Варанаси.

Проживание. В отеле SV Grand Varanasi или другом такого же уровня (2-3*), размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встретим вас в аэропорту Варанаси в 18:30. Вы также можете прилететь из Гоа (поможем с приобретением билетов), тогда встреча состоится в аэропорту Гоа в 14:00. По прибытии отвезём вас в отель. Отдых.

2 день

Экскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения Ганге

После завтрака в 08:00 отправляемся в Сарнатх — одно из четырёх главных священных для буддистов мест: считается, что Будда прочёл здесь свою первую проповедь. Вы посмотрите на ступу Дхамекх и развалины монастырей, храм Мулгандха Кути Вихар, построенный в 1931 году, и cтупу Чаукханди. Заглянем в Археологический музей.

Около 13:30 вернёмся в отель, и у вас будет 2 часа на отдых. Затем посетим храм Каши Вишванатх, посвящённый Шиве и являющийся местом индуистского паломничества. После пройдёмся по рынку — вы сможете приобрести уникальные сувениры.

Вечером вас ждёт церемония поклонения священной реке Ганге — Ганга аарти. Это ежедневно проводимый красочный ритуал, во время которого участники поют гимны, совершают воскуривания благовоний и камфоры и зажигают масляные лампы. (При желании можно посмотреть на церемонию с лодки или крыши храма).

Экскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения ГангеЭкскурсия по Сарнатху, храм Каши Вишванатх, церемония поклонения Ганге
3 день

Рассвет на Ганге, достопримечательности современного Варанаси

Сегодня ранний подъём. Уже в 05:00 мы отправимся на прогулку по старой части Варанаси, чтобы успеть встретить рассвет, проплывая на лодке по священной Ганге вдоль известных гхатов (Дашашвамедх Гхат, Панчганга Гхат, Аси Гхат, Маникарника Гхат), где горят вечные погребальные костры.

К 09:00 вернёмся в отель, позавтракаем и в 12:00 пойдём исследовать уже современную часть города. Вы посмотрите на университет Бхарати Хинду и индуистские храмы. К 17:00 прибудем в аэропорт Варанаси. (Вылет прямым рейсом в Гоа — в 19:00).

Рассвет на Ганге, достопримечательности современного ВаранасиРассвет на Ганге, достопримечательности современного ВаранасиРассвет на Ганге, достопримечательности современного ВаранасиРассвет на Ганге, достопримечательности современного ВаранасиРассвет на Ганге, достопримечательности современного ВаранасиРассвет на Ганге, достопримечательности современного Варанаси

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в первый день и трансфер в аэропорт Варанаси в заключительный день
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Проживание в отеле в Варанаси 2-3
  • 2 завтрака
  • Переезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Лодка ~ 20 $ на человека
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 15 $
  • Поможем с приобретением авиабилетов до и из Варанаси
  • Возможно проведение тура в течение 2 дней (без первого дня программы) с началом в Варанаси
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Варанаси, аэропорт, 18:30
Завершение: Варанаси, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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