Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Трудно себе представить лучшее место для знакомства с греческой культурой, чем город 🏙️ Пестум на юге Италии, который греческие коллонисты, основавшие этот город ок. 6 века до н. э. называли " Посейдония». Самый прекрасный город Великой Греции, утопающий в зелени и цветах, город самых больших и хорошо сохранившихся греческих храмов.

В зоне расскопок представлены три дорических храма, датируемых 5–6 веками до н. э.

Обнаружены многочисленные настенные росписи в некрополе, где сохранилось много погребальных камер. Археологическую зону под открытым небом хорошо дополняет коллекция археологического музея, который находится непосредственно в зоне раскопок.

Экскурсию в этот город музей 🖼 хорошо сочетать с посещением подземных гротов Пертоза, подземные озера, карстовые пещеры с природной скульптурой созданной сталагмитами и столактитами, оставляют яркое впечатление. Живая декорация к фильму ужасов. Во всяком случае, приэкранизации фильма по Данте, в этих пещерах снимались сцены ада.