Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Пестум и гроты Пертоза

Гид S.
Гид S. – Гид из Казерты
Экскурсия в Пестум и гроты Пертоза
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €214 за человека

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Экскурсия в Пестум и гроты Пертоза
Трудно себе представить лучшее место для знакомства с греческой культурой, чем город 🏙️ Пестум на юге Италии, который греческие коллонисты, основавшие этот город ок. 6 века до н. э. называли " Посейдония». Самый прекрасный город Великой Греции, утопающий в зелени и цветах, город самых больших и хорошо сохранившихся греческих храмов.
В зоне расскопок представлены три дорических храма, датируемых 5–6 веками до н. э.
Обнаружены многочисленные настенные росписи в некрополе, где сохранилось много погребальных камер. Археологическую зону под открытым небом хорошо дополняет коллекция археологического музея, который находится непосредственно в зоне раскопок.
Экскурсию в этот город музей 🖼 хорошо сочетать с посещением подземных гротов Пертоза, подземные озера, карстовые пещеры с природной скульптурой созданной сталагмитами и столактитами, оставляют яркое впечатление. Живая декорация к фильму ужасов. Во всяком случае, приэкранизации фильма по Данте, в этих пещерах снимались сцены ада.
Начало и место завершения
🚩 Caserta

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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