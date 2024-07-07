Встречаем вас в аэропорту Найроби и едем заселяться в отель. После этого вы сможете отдохнуть: искупаться в бассейне, посетить SPA-центр, ресторан или бар. Познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Тем, кто хочет взять максимум от первого дня тура, предлагаем экскурсию в «Центр жирафов», посетить трущобы Хиберы, парк «Mamba village» или музей Карен Бликсен. Также за дополнительную плату вы можете поужинать в ресторане «Карнивор» и попробовать блюда из мяса диких животных.