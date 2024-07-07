Увидеть розовых фламинго, заглянуть в гости к племени масаи и полюбоваться Килиманджаро
За 10 дней мы побываем в нескольких национальных парках и заповедниках, каждый из которых поразит вас своей атмосферой.
Вы увидите множество диких животных в естественной среде обитания, насладитесь видами на Великую Рифтовую долину со смотровой площадки, а желающие отправятся на водную прогулку по озеру Найваша и покормят пеликанов. Два последних дня путешествия посвятим тотальному расслаблению на пляжах Момбасы.
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 900
Описание
Организационные детали
Никаких обязательных прививок и ПЦР-тестов не требуется. Для граждан РФ визы в Кению оформляются онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие в Найроби
Встречаем вас в аэропорту Найроби и едем заселяться в отель. После этого вы сможете отдохнуть: искупаться в бассейне, посетить SPA-центр, ресторан или бар. Познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.
Тем, кто хочет взять максимум от первого дня тура, предлагаем экскурсию в «Центр жирафов», посетить трущобы Хиберы, парк «Mamba village» или музей Карен Бликсен. Также за дополнительную плату вы можете поужинать в ресторане «Карнивор» и попробовать блюда из мяса диких животных.
Сафари в парке Масаи-Мара
После завтрака едем в национальный парк Масаи-Мара. Здесь самая большая популяция львов, гепардов, леопардов. Вас ждёт сафари, во время которого вы сами увидите обитателей парка: слонов, антилоп, жирафов и многих других животных. Если повезёт, встретим чёрных носорогов.
Утреннее сафари и деревня масаи
Утром вновь отправимся наблюдать за животными Масаи-Мара. После этого посетим деревню масаев. Это племя является одним из самых известных в Восточной Африке. Несмотря на развитие современной цивилизации, этот полукочевой народ практически полностью сохранил свой уклад жизни. Мы захватим с собой канцелярские наборы, чтобы подарить их детям и порадовать их.
Озеро Найваша и пейзажи Великой Рифтовой долины
Позавтракав, отправляемся на озеро Найваша. По дороге остановимся, чтобы насладиться со смотровой площадки видом на Рифтовую долину, находящуюся на разломе аравийской, нубийской и сомалийской тектонических плит. Здесь пообедаем и закупимся сувенирами.
По прибытии на озеро за дополнительную плату вы сможете прокатиться на лодке, увидеть бегемотов и крокодилов, а ещё розовых фламинго, покормить пеликанов. После этого доберёмся до отеля, на территории которого гуляют жирафы, зебры и другие парнокопытные животные. Понаблюдаем за ними, искупаемся в бассейне и просто отдохнём.
Национальный парк Амбосели
Утром посетим заповедник, заботящийся о сохранении Ротшильдского жирафа. Вы сможете покормить животных, а кого-то эти удивительные создания даже «поцелуют».
После этого отправимся в национальный парк Амбосели. Это место славится не только большой популяцией слонов, но и прекрасным видом на Килиманджаро.
Путешествия по Амбосели
Сегодняшний день проведём в Амбосели, любуясь флорой и фауной парка. Кроме диких животных здесь обитает более 300 видов птиц. К вечеру заселимся в лодж у подножия Килиманджаро и поужинаем.
Парк «Таита Хиллс»
Новый день — новый парк! Сегодня переместимся в «Таита Хиллс». Здесь мы разместимся в отеле, состоящем из домиков на сваях. Из окон номера вы сможете наблюдать за обитателями у водопоя.
Поужинаем в ресторане отеля, где подают блюда африканской кухни.
Западный Цаво
Завтракаем и едем в национальный парк «Западный Цаво», крупнейший в Кении. Здесь увидим черно-красную почву и другие особенности ландшафта. С собой у нас будут ланч-боксы, поэтому мы не потеряем ни минуты во время сафари.
Вечером доберёмся до виллы у океана, где проведём следующие два дня. Поужинаем и будем наслаждаться отдыхом.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам забыть об экскурсионной суете и порелаксировать на пляже. Также за дополнительную плату вы сможете отправиться на экскурсию в старый город Момбасы или посетить SPA-центр на территории отеля.
Вечером — совместный ужин.
Свободный день
Последний день путешествия тоже хочется провести размеренно. Желающие могут поучаствовать в активностях отеля или понежиться на пляже, утопая в солнечных лучах.
Окончание тура
С утра вас ждёт перелёт до Найроби, а оттуда вы сможете улететь домой. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Найроби, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Найроби, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.