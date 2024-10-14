Природные чудеса Китая: удивительный Фэнхуан, парки "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"

Увидеть "Небесные врата", прокатиться на самом высоком внешнем лифте и полюбоваться горами "Аватара"
Приглашаем вас путешествие по захватывающим локациям Поднебесной. Стартуем в сказочном Фэнхуане и отправляемся наслаждаться природой национальных парков Китая.

Посетим знаменитый «Чжанцзяцзе», где прокатимся на «Лифте Ста драконов» и прогуляемся по стеклянному мосту, пройдёмся по коридорам пещеры «Жёлтого дракона» и побываем у горы Тяньмэнь.

Желающие смогут дополнить программу экскурсией в Питомник большой панды, водной прогулкой по озеру Баофэн и шоу «Прелестный Сянси».
Природные чудеса Китая: удивительный Фэнхуан, парки "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Природные чудеса Китая: удивительный Фэнхуан, парки "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Природные чудеса Китая: удивительный Фэнхуан, парки "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы проведём несколько вебинаров с группой перед началом поездки. Обязательно поможем на каждом этапе подготовки. Вышлем памятку. чтобы вы не упустили важные моменты.

Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочных гостиницах. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки в гостиницах. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Фынхуан

Встретим вас в аэропорту Хуайхуа и на скоростном поезде доедем до Фэнхуана. Этот город расположился среди гор на реке Тоцзян. Его архитектура напоминает сказочные декорации. Во время прогулки вы увидите множество храмов, каменных мостиков и деревянных домиков.

Прибытие в ФынхуанПрибытие в ФынхуанПрибытие в ФынхуанПрибытие в Фынхуан
2 день

Свободный день или экскурсия в Питомник большой панды

Весь день будет в вашем распоряжении. Желающие смогут отправиться в Питомник большой панды и познакомиться очаровательными животными (оплачивается отдельно). Здесь проживает более 80 особей.

Свободный день или экскурсия в Питомник большой пандыСвободный день или экскурсия в Питомник большой пандыСвободный день или экскурсия в Питомник большой пандыСвободный день или экскурсия в Питомник большой панды
3 день

Парк «Чжанцзяцзе»

После завтрака скоростной поезд домчит нас до Чжанцзяцзе, где мы посетим одноимённый парк. Он известен своими пиками-столбами из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Увидим скалы Улинъюань, прокатимся на «Лифте Ста Драконов» и пройдём по стеклянному мосту через глубокое ущелье.

Вечером желающие смогут посетить шоу «Прелестный Сянси» с национальными танцами, акробатическими номерами и песнями.

Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»
4 день

Парк «Чжанцзяцзе»

Сегодня продолжаем исследовать красоты парка. По канатной дороге мы поднимемся в горы Тяньцзы, осмотрим ущелья с карстовыми столбами, а потом вернёмся вниз.

Если позволит время, желающие смогут отправиться на водную прогулку по озеру Баофэн, пешком пройтись по каньону «Золотой кнут» или прокатиться на мини-поезде.

Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»Парк «Чжанцзяцзе»
5 день

Пещера Хуанлун и гора Тяньмэнь

Позавтракав, отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.

Затем переместимся к горе Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы и увидим серпантин «Тысячи поворотов».

Далее вас вечерний перелёт до Пекина. По прибытии разместимся в отеле (около аэропорта).

Пещера Хуанлун и гора ТяньмэньПещера Хуанлун и гора ТяньмэньПещера Хуанлун и гора ТяньмэньПещера Хуанлун и гора Тяньмэнь
6 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет168 599 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Проезд по канатным дорогам
Что не входит в цену
  • Перелёт до Китая и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 17 305 руб
  • Медицинская страховка
  • Виза
  • SIM-карта с VPN - 3097 руб
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хуайхуа, время зависит ото времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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