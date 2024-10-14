Сегодня продолжаем исследовать красоты парка. По канатной дороге мы поднимемся в горы Тяньцзы, осмотрим ущелья с карстовыми столбами, а потом вернёмся вниз.

Если позволит время, желающие смогут отправиться на водную прогулку по озеру Баофэн, пешком пройтись по каньону «Золотой кнут» или прокатиться на мини-поезде.