Посетим знаменитый «Чжанцзяцзе», где прокатимся на «Лифте Ста драконов» и прогуляемся по стеклянному мосту, пройдёмся по коридорам пещеры «Жёлтого дракона» и побываем у горы Тяньмэнь.
Желающие смогут дополнить программу экскурсией в Питомник большой панды, водной прогулкой по озеру Баофэн и шоу «Прелестный Сянси».
Описание тура
Организационные детали
Мы проведём несколько вебинаров с группой перед началом поездки. Обязательно поможем на каждом этапе подготовки. Вышлем памятку. чтобы вы не упустили важные моменты.
Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочных гостиницах. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены только завтраки в гостиницах. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Поможем оформить.
Программа тура по дням
Прибытие в Фынхуан
Встретим вас в аэропорту Хуайхуа и на скоростном поезде доедем до Фэнхуана. Этот город расположился среди гор на реке Тоцзян. Его архитектура напоминает сказочные декорации. Во время прогулки вы увидите множество храмов, каменных мостиков и деревянных домиков.
Свободный день или экскурсия в Питомник большой панды
Весь день будет в вашем распоряжении. Желающие смогут отправиться в Питомник большой панды и познакомиться очаровательными животными (оплачивается отдельно). Здесь проживает более 80 особей.
Парк «Чжанцзяцзе»
После завтрака скоростной поезд домчит нас до Чжанцзяцзе, где мы посетим одноимённый парк. Он известен своими пиками-столбами из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Увидим скалы Улинъюань, прокатимся на «Лифте Ста Драконов» и пройдём по стеклянному мосту через глубокое ущелье.
Вечером желающие смогут посетить шоу «Прелестный Сянси» с национальными танцами, акробатическими номерами и песнями.
Парк «Чжанцзяцзе»
Сегодня продолжаем исследовать красоты парка. По канатной дороге мы поднимемся в горы Тяньцзы, осмотрим ущелья с карстовыми столбами, а потом вернёмся вниз.
Если позволит время, желающие смогут отправиться на водную прогулку по озеру Баофэн, пешком пройтись по каньону «Золотой кнут» или прокатиться на мини-поезде.
Пещера Хуанлун и гора Тяньмэнь
Позавтракав, отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.
Затем переместимся к горе Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы и увидим серпантин «Тысячи поворотов».
Далее вас вечерний перелёт до Пекина. По прибытии разместимся в отеле (около аэропорта).
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|168 599 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Проезд по канатным дорогам
Что не входит в цену
- Перелёт до Китая и обратно
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 17 305 руб
- Медицинская страховка
- Виза
- SIM-карта с VPN - 3097 руб
- Дополнительные экскурсии и развлечения