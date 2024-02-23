Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Индивидуальный тур в Лояне

Посетить древний храм Шаолинь, узнать о жизни монахов и заглянуть в буддийские пещеры

Город Лоян, когда-то бывший одной из семи столиц древнего Китая, и его окрестности — одно из богатейших памятниками древней культуры мест страны.

Приглашаем познакомиться с уникальными святынями: в первый день мы посетим пещерный комплекс Лунмэнь на берегу живописной реки, а во второй — исследуем знаменитый храм Шаолинь, где зародилось одноимённое боевое искусство, и храм Белой лошади, самый первый в Китае, который был возведён для хранения буддистских реликвий.
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Ближайшие даты:
23
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мар
8
мар
15
мар
22
мар
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$510
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в гроты Лунмэнь

Встречу вас на ж. -д вокзале Лояна и отвезу в ваш отель. Если вы уже проживаете в одном из отелей города, встречу вас у него.

Во второй половине дня, после обеда, отправимся на экскурсию в гроты Лунмэнь, расположенные на берегу реки Ихэ в 14 километрах от Лояна. Это древний комплекс буддийских пещерных храмов, один из самых крупных в Китае и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в пещеры, и вы рассмотрите скульптуры и изображения будд, наскальные рисунки и образцы каллиграфии.

После прогулки отвезу вас обратно в отель. Отдых и ночь в Лояне.

Экскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты Лунмэнь
2 день

Монастырь Шаолинь и храм Белой лошади

Утром, после завтрака, встретимся снова и отправимся исследовать действующий монастырь Шаолинь, где зародилось известное боевое искусство и одна из школ китайского буддизма Чань. Строение много раз перестраивалось — его архитектура очень своеобразна и включает в элементы архитектурных стилей разных времён. Вы увидите ворота у входа в храм со множеством арок и рисунков, осмотрите залы с росписями на стенах, колокольню и башни-могилы монахов, которых здесь более 230.

Затем вас ждёт знакомство с ещё одной святыней — храмом Белой лошади, одним из старейших буддистских храмов страны, который считается местом зарождения китайского буддизма. Я расскажу вам интересную легенду, с которой связано название храма, о его прошлом и настоящем. После — трансфер в отель, ночёвка в Лояне.

Монастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошади
3 день

Отъезд

После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Лоян, в холле вашего отеля или другом месте по договорённости, утро
Завершение: Лоян, у вашего отеля или другом месте по договорённости, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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