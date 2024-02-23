Посетить древний храм Шаолинь, узнать о жизни монахов и заглянуть в буддийские пещеры
Приглашаем познакомиться с уникальными святынями: в первый день мы посетим пещерный комплекс Лунмэнь на берегу живописной реки, а во второй — исследуем знаменитый храм Шаолинь, где зародилось одноимённое боевое искусство, и храм Белой лошади, самый первый в Китае, который был возведён для хранения буддистских реликвий.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$510
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия в гроты Лунмэнь
Встречу вас на ж. -д вокзале Лояна и отвезу в ваш отель. Если вы уже проживаете в одном из отелей города, встречу вас у него.
Во второй половине дня, после обеда, отправимся на экскурсию в гроты Лунмэнь, расположенные на берегу реки Ихэ в 14 километрах от Лояна. Это древний комплекс буддийских пещерных храмов, один из самых крупных в Китае и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в пещеры, и вы рассмотрите скульптуры и изображения будд, наскальные рисунки и образцы каллиграфии.
После прогулки отвезу вас обратно в отель. Отдых и ночь в Лояне.
Монастырь Шаолинь и храм Белой лошади
Утром, после завтрака, встретимся снова и отправимся исследовать действующий монастырь Шаолинь, где зародилось известное боевое искусство и одна из школ китайского буддизма Чань. Строение много раз перестраивалось — его архитектура очень своеобразна и включает в элементы архитектурных стилей разных времён. Вы увидите ворота у входа в храм со множеством арок и рисунков, осмотрите залы с росписями на стенах, колокольню и башни-могилы монахов, которых здесь более 230.
Затем вас ждёт знакомство с ещё одной святыней — храмом Белой лошади, одним из старейших буддистских храмов страны, который считается местом зарождения китайского буддизма. Я расскажу вам интересную легенду, с которой связано название храма, о его прошлом и настоящем. После — трансфер в отель, ночёвка в Лояне.
Отъезд
После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лоян, в холле вашего отеля или другом месте по договорённости, утроЗавершение: Лоян, у вашего отеля или другом месте по договорённости, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.