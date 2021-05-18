Полезная информация об Одиенне
Что нужно знать об Одиенне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Одиенне
19:4210
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Одиенне
|По-английски
|Odienne
|Столица региона
|Одиенне является столицей региона
|Население города
|49 857 чел.
|Аэропорт
|Odienne KEO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|429 м. от уровня моря